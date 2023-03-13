Этери Тутберидзе: «Грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала о сложностях в работе из-за психологического давления.

– Этери Георгиевна, сезон практически закончен. Психологически тяжело было перестроиться на закрытый от международных стартов формат?

– Мы, тренеры-педагоги, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются. Это как в семье – если вдруг что-то происходит, ребенок всегда смотрит на реакцию родителя, чтобы понять, насколько это страшно. Конечно, мы своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации, не показать, что мы чего-то лишены, и продолжать работу.

Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление – грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто.

Но мы как семья – мы вместе это проживаем и переживаем, вместе берем ответственность, помогаем спортсмену, если у него есть желание быть в спорте. Мы никого не бросили, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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48 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ k4rmazin2007
"Грязи в адрес нашей команды льется немало" Скажите это вашему рупору Железнякову, функция которого заключается в оскорблении ушедших из ТШТ фигуристок и нападок на другие штабы
Опять не Карамзин. настоящему историку надо знать, ТШТ это Тутберидзе. Дудаков , Глейхенгауз. Железняков занимается с спортсменами из разных штабов.
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alexander bakulin
теперь и гоговна из себя будет страдалицу и предоляшку строить?
ну-ну. давай поплачь, гоговна.
только мы в курсе, кто у нас самый блатной и одиозный тренер в истории. кто организовал мафиозную структуру, в спайке с лакерником (воистину "одна семья"), затравил всё российское ФК, запихнул всех прочих тренеров под шконку, затравил детишек и накачал их допингом, организовал рабовладельческий строй в ФФКР.
хорошо знаем цену всем этим "творцам шедевров".
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tanya_1111
Ну наверное не просто так льется то? Один Железняков чего стоит.
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ЮИ
Ответ Этери горячая
Заслуженный тренер Этери Георгиевна не бросает фигуристов, если они готовы правильно тренироваться. Трусова ушла к менее требовательному тренеру. В результате она стала пухлой и потеряла все формы. Косторная ушла от Этери под всякими отговорками, потом ушла к новому тренеру, проигнорировала этого нового тренера, не выполнила инструкции, ушла через несколько месяцев. Этери по-прежнему позволяет Алине тренироваться с лучшими фигуристами мира, несмотря на то, что Алина не добилась успеха с 2018 года. Это лояльность Этери Георгиевны, несмотря на то, что фигуристы не отплачивают за это.
Что, простите, позволяет? Это девочки тренируются на одном льду с ОЧ, ЧМ (19 года, если что) и т.д. Ну нельзя в поклонении тренеру совсем берега терять...
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Е...С
Грязь льют ТШТ вслед ушедшим спортсменам и получают, естественно, что-то в ответ.
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Jessi
Ответ Андрей Николаев
Соломку стелет перед КАС?
И перед кас, и перед российской властью за Академию в Турции
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Viks
Мы никого не бросили, – сказала заслуженный тренер --- Враньё. Вы бросили Валиеву на амбразуру, под КАС. И теперь накажут её одну, а не вас - настоящих виновников.
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Андрей Николаев
Соломку стелет перед КАС?
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Viks
Тутберидзе: «Грязи в адрес нашей команды льется немало. --- Пример - в студию!
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k4rmazin2007
"Грязи в адрес нашей команды льется немало"
Скажите это вашему рупору Железнякову, функция которого заключается в оскорблении ушедших из ТШТ фигуристок и нападок на другие штабы
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Андрей Николаев
Ответ buturlinomo
Про что речь? про допинг в штабе?
Не,про "своих не бросаем" и "мы примеры для спортсменов")
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tanygavr
А сколько грязи льется на покинувших ТШТ спортсменок?
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несахар
А где грязь? В Хрустальном плохое скольжение - это грязь? Там читтерские прыжочки на крутке - это грязь? Там хореограф-плагиатор, у которого мало своих собственных идей, - это грязь? Девочек Хрустального грибуют - это грязь? Делайте свою работу лучше и качественнее и "грязи" не будет.
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Vasily Ivanov
Ответ Лека-Лека
Пусть кто-то другой попробует так мотивировать.
Другие не горят желанием на 3 олимпийских чемпионок иметь три десятка переломанных спин ,ног,рук ....судеб....
+3
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Анастасия Голубева
Правильно, собаки лают - караван идёт.
+6
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Этери горячая
Заслуженный тренер Этери Георгиевна не бросает фигуристов, если они готовы правильно тренироваться.

Трусова ушла к менее требовательному тренеру. В результате она стала пухлой и потеряла все формы.

Косторная ушла от Этери под всякими отговорками, потом ушла к новому тренеру, проигнорировала этого нового тренера, не выполнила инструкции, ушла через несколько месяцев.

Этери по-прежнему позволяет Алине тренироваться с лучшими фигуристами мира, несмотря на то, что Алина не добилась успеха с 2018 года. Это лояльность Этери Георгиевны, несмотря на то, что фигуристы не отплачивают за это.
+7
-8
-1
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Лека-Лека
Ответ Анна Беляева
Дорогие хейтеры, там большое интервью, не расстреляйте все патроны на одном куске.
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ох и подгорает в Горках. Надо отправлять партию огнетушителей.
Да и Мишину с Соколовской тоже.
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Alex1104
Ответ Лека-Лека
Гениальная Этери. Гениальный тренесркий штаб - просто уникальная команда. Гениальные спортсмены. И именно эта гениальность и уникальность не дает спокойно жить завистникам. Страшно подумать, что было бы с нашим ЖО, если бы не Этери за последние 10 лет. Тихо болтались бы в болотце как все остальные. Огромная ей благодарность и низкий поклон. Новых успехов и побед!!!
Ну уж так. И у других есть очень неплохие и конкурентноспособные девочки.
Это не уменьшает заслуг всей их команды. Этери, конечно, лучший тренер на сегодняшний день.
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Новый Орлеан
Ответ Verysia
А вам уже известны результаты расследования?
Мне известны у ученицы Гогиевны положительная допинг-проба. А расследование по непонятной (или понятной) причине не проводится ни СКР, ни ФСБ.
+7
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Лека-Лека
Ответ Vasily Ivanov
Ничего гениального . Мотивирует допубертатных девчонок , низкорослых, не блещущих умом и красотой , из не номенклатурных семей . золотыми медалями . миллионами денег , социальными лифтами ....но ко всему этому нужно успеть и смочь добраться в интервале 13-15 лет .....
Пусть кто-то другой попробует так мотивировать.
+2
-6
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Whiskey cat
Честное интервью, все четко и по делу рассказала, насколько это было возможно
+7
-10
-3
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Анна Беляева
Дорогие хейтеры, там большое интервью, не расстреляйте все патроны на одном куске.
+26
-14
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spboksana
Ответ Vasily Ivanov
Ничего гениального . Мотивирует допубертатных девчонок , низкорослых, не блещущих умом и красотой , из не номенклатурных семей . золотыми медалями . миллионами денег , социальными лифтами ....но ко всему этому нужно успеть и смочь добраться в интервале 13-15 лет .....
у остальных и это не получается
+13
-7
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asusp527
Ответ Verysia
А вам уже известны результаты расследования?
Ну результаты допинг проб общеизвестны и не опровергнуты.
+7
-6
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olvl
Всем нужно держаться, работать, поддерживать своих, и чужих спортсменов, творить, создавать шедевры, несмотря ни на что. Мы всех любим и всегда ждём встреч, особенно соревнований, пока таких, какие есть, они тоже очень и очень интересные. Этери Георгиевне, всем тренерам и спортсменам только здоровья, успехов и удачи.
+21
-4
+17
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