Этери Тутберидзе: «Грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто»
Этери Тутберидзе рассказала о сложностях в работе из-за психологического давления.
– Этери Георгиевна, сезон практически закончен. Психологически тяжело было перестроиться на закрытый от международных стартов формат?
– Мы, тренеры-педагоги, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются. Это как в семье – если вдруг что-то происходит, ребенок всегда смотрит на реакцию родителя, чтобы понять, насколько это страшно. Конечно, мы своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации, не показать, что мы чего-то лишены, и продолжать работу.
Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление – грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто.
Но мы как семья – мы вместе это проживаем и переживаем, вместе берем ответственность, помогаем спортсмену, если у него есть желание быть в спорте. Мы никого не бросили, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.
ну-ну. давай поплачь, гоговна.
только мы в курсе, кто у нас самый блатной и одиозный тренер в истории. кто организовал мафиозную структуру, в спайке с лакерником (воистину "одна семья"), затравил всё российское ФК, запихнул всех прочих тренеров под шконку, затравил детишек и накачал их допингом, организовал рабовладельческий строй в ФФКР.
хорошо знаем цену всем этим "творцам шедевров".
Скажите это вашему рупору Железнякову, функция которого заключается в оскорблении ушедших из ТШТ фигуристок и нападок на другие штабы
Трусова ушла к менее требовательному тренеру. В результате она стала пухлой и потеряла все формы.
Косторная ушла от Этери под всякими отговорками, потом ушла к новому тренеру, проигнорировала этого нового тренера, не выполнила инструкции, ушла через несколько месяцев.
Этери по-прежнему позволяет Алине тренироваться с лучшими фигуристами мира, несмотря на то, что Алина не добилась успеха с 2018 года. Это лояльность Этери Георгиевны, несмотря на то, что фигуристы не отплачивают за это.
Ох и подгорает в Горках. Надо отправлять партию огнетушителей.
Да и Мишину с Соколовской тоже.
Это не уменьшает заслуг всей их команды. Этери, конечно, лучший тренер на сегодняшний день.