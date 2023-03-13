Этери Тутберидзе: «Грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто»

Этери Тутберидзе рассказала о сложностях в работе из-за психологического давления.

– Этери Георгиевна, сезон практически закончен. Психологически тяжело было перестроиться на закрытый от международных стартов формат?

– Мы, тренеры-педагоги, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются. Это как в семье – если вдруг что-то происходит, ребенок всегда смотрит на реакцию родителя, чтобы понять, насколько это страшно. Конечно, мы своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации, не показать, что мы чего-то лишены, и продолжать работу.

Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление – грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто.

Но мы как семья – мы вместе это проживаем и переживаем, вместе берем ответственность, помогаем спортсмену, если у него есть желание быть в спорте. Мы никого не бросили, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.