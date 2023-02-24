Алексей Железняков: «Безмерно уважаю Тутберидзе за трудолюбие, целеустремленность, фанатизм в работе. Она пример того, как нужно добиваться успеха»

Хореограф Алексей Железняков рассказал о качествах заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которой сегодня исполнилось 49 лет.

«Поздравляю Этери Георгиевну с днем рождения! Я безмерно уважаю эту женщину, этого человека за ее трудолюбие, целеустремленность, за ее фанатизм в работе.

Вообще, в мире женщине очень сложно продвинуться до такого уровня. Этери Георгиевна – огромный пример для многих людей, пример того, как нужно работать, добиваться успеха, куда нужно идти, каким путем.

Многие люди, глядя на нее, на ее характер, волю, вдохновляются на свои поступки. Желаю ей здоровья, терпения, успехов!» – сказал Железняков.