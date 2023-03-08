Александр Жулин: «Думаю, у Тарасовой получилось бы вести свое шоу на YouTube. Если рядом будет молодой помощник, то все получится»

Александр Жулин считает, что Татьяна Тарасова могла бы вести свое шоу на YouTube.

«Думаю, у Тарасовой получилось бы вести свое шоу на YouTube. Почему нет? Если у нее рядом будет молодой помощник, то все получится.

Я бы эпизодически тоже смотрел шоу Татьяны Анатольевны. Почему эпизодически? Надо все дозировать», – сказал чемпион мира-1994 в танцах на льду.

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