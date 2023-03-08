Александр Жулин: «Думаю, у Тарасовой получилось бы вести свое шоу на YouTube. Если рядом будет молодой помощник, то все получится»

Теги Фигурное катание

Александр Жулин считает, что Татьяна Тарасова могла бы вести свое шоу на YouTube.

«Думаю, у Тарасовой получилось бы вести свое шоу на YouTube. Почему нет? Если у нее рядом будет молодой помощник, то все получится.

Я бы эпизодически тоже смотрел шоу Татьяны Анатольевны. Почему эпизодически? Надо все дозировать», – сказал чемпион мира-1994 в танцах на льду.

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5 комментариев

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Katt Lady
А зачем, она колоритно смотрится в тех шоу, что существуют
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Этери горячая
Почему нет? Попробуйте одно шоу для удовольствия.
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Зоя Кудряшова
Шоу или комментировать соревнования?
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Manukello
Бхахахах. Молодой и без бабки справится
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kovfun-barrios
Это никому неинтересно, кроме тех кому за 50. А во-вторых, почему не на российском импортозамещённом аналоге?))
+3
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