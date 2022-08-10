Тарасова посетила тренировку группы Жулина: «Дуэты хорошо катаются, хорошо слушают замечания. Уже у многих тренеров была и ко многим пойду»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Александра Жулина.

Ранее Тарасова побывала на занятии группы Этери Тутберидзе, а также в академии Евгения Плющенко.

«Да, была сегодня у Жулина на тренировке. Впечатления хорошие, начало трудового года. Программы показали, они все поставлены. Дуэты хорошо катаются, хорошо слушают замечания.

Какие секреты? Я вам скажу так: чоктау с моухоком (шаги в фигурном катании – Sports.ru) не надо путать.

Я всех тренеров посещаю, уже у многих была и ко многим пойду, в Москве ко всем тренерам, которые работают со сборной командой, пойду», – сказала Тарасова.

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