Тарасова посетила тренировку группы Жулина: «Дуэты хорошо катаются, хорошо слушают замечания. Уже у многих тренеров была и ко многим пойду»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила тренировку группы Александра Жулина.

Ранее Тарасова побывала на занятии группы Этери Тутберидзе, а также в академии Евгения Плющенко.

«Да, была сегодня у Жулина на тренировке. Впечатления хорошие, начало трудового года. Программы показали, они все поставлены. Дуэты хорошо катаются, хорошо слушают замечания.

Какие секреты? Я вам скажу так: чоктау с моухоком (шаги в фигурном катании – Sports.ru) не надо путать.

Я всех тренеров посещаю, уже у многих была и ко многим пойду, в Москве ко всем тренерам, которые работают со сборной командой, пойду», – сказала Тарасова.

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