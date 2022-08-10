Жулин о визите Тарасовой на тренировку его группы: «Она давала нам советы: показывала движения, кое-что мы улучшили. Мы планируем приглашать Татьяну Анатольевну почаще»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о визите Татьяны Тарасовой на тренировку его группы.

«Всегда рад видеть Татьяну Анатольевну, потому что она человек-легенда. Естественно, прислушиваемся ко всем ее замечаниям.

У меня сложилось впечатление, что она ушла довольной, мне показалось, что я на правильном пути. Конечно, она давала нам советы: показывала какие-то движения, кое-что мы улучшили, усилили, поменяли.

Мнение такого опытного человека, воспитавшего массу олимпийских чемпионов, всегда очень важно. Можно это слышать, можно нет. Я предпочитаю слышать.

Мне не надо ничего посещать. Опыта достаточно. Мы планируем приглашать Татьяну Анатольевну посещать нас почаще», – сказал Жулин.

Тарасова посетила тренировку группы Жулина: «Дуэты хорошо катаются, хорошо слушают замечания. Уже у многих тренеров была и ко многим пойду»