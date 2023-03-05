Туктамышева о фотосессии под водой: «Я бы выглядела как смешной толстый человечек. Хочу воплотить в жизнь комичный образ, но в шоу‑программах будет другое»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева ледовые шоу Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы выступить в комичном образе.

В частности, фигуристка ответила на вопрос о возможном участии в фотосессии под водой – на примере Александры Трусовой.

«Что касается выступления под водой, то я бы выглядела как смешной толстый человечек. Хочу в жизнь воплотить какой‑то комичный образ. Но в шоу‑программах (турнире, который пройдет 18 марта в Москве – Sports.ru) будет другое.

Нужно много работать, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Хочется сделать комичный и смешной образ, который будет радовать. Это одна из идей, которые я хочу воплотить в жизнь.

У меня желание одно – выдохнуть, сделать отдых. Я жду конца сезона, чтобы это случилось. Сейчас начинаются шоу, нужно готовиться к шоу‑программам.

Нам пока нельзя разглашать, что будет на шоу‑программах. Есть желание сходить в спа, отдохнуть, расслабиться. Съесть бургер? Захочу бургер – съем бургер», – рассказала Туктамышева.

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9 комментариев

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Sincere
Ответ Т. А.Д.
Грибная, как не стыдно? Акатьева с 2 акселями 2 4ми под тобой? Уйди уже на пенсию, не мешай своим бездарным катанием юным талантам. Достала уже.
это вы к Валиевой обращаетесь?) это ведь именно ее подтащили над Акатьевой...
+1
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tanygavr
Ответ Т. А.Д.
Грибная, как не стыдно? Акатьева с 2 акселями 2 4ми под тобой? Уйди уже на пенсию, не мешай своим бездарным катанием юным талантам. Достала уже.
Девочка с юниорским катанием должна обходить взрослую спортсменку по компонентам? Да ещё Соне поставили какую то невнятную программу, она сама не может определиться, кого она изображает, то ли растение, то ли животное. Глейх перемудрил.
+3
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закрыт по беспределу
Ответ Orange carrot
Объективно😀
И это похвально
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Т. А.Д.
Грибная, как не стыдно? Акатьева с 2 акселями 2 4ми под тобой? Уйди уже на пенсию, не мешай своим бездарным катанием юным талантам. Достала уже.
+3
-5
-2
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Orange carrot
Объективно😀
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Irina Kistler
Ответ Lennuci
Про винцо сегодня не спросили.
А кто интервью брал? У юниоров мальчишек один горе- журналист , спросил как они относятся к Баху и читают ли, что он пишет!!!!! хотелось побить журналиста, удержали)
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EuhenioV
Ответ Чулпан Гараева
Уважаю Лизу за самоиронию 😁
Зато самокритика отсутствует напрочь.
+4
-10
-6
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Чулпан Гараева
Уважаю Лизу за самоиронию 😁
+16
-2
+14
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Lennuci
Про винцо сегодня не спросили.
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