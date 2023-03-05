Туктамышева о фотосессии под водой: «Я бы выглядела как смешной толстый человечек. Хочу воплотить в жизнь комичный образ, но в шоу‑программах будет другое»

Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы выступить в комичном образе.

В частности, фигуристка ответила на вопрос о возможном участии в фотосессии под водой – на примере Александры Трусовой.

«Что касается выступления под водой, то я бы выглядела как смешной толстый человечек. Хочу в жизнь воплотить какой‑то комичный образ. Но в шоу‑программах (турнире, который пройдет 18 марта в Москве – Sports.ru) будет другое.

Нужно много работать, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. Хочется сделать комичный и смешной образ, который будет радовать. Это одна из идей, которые я хочу воплотить в жизнь.

У меня желание одно – выдохнуть, сделать отдых. Я жду конца сезона, чтобы это случилось. Сейчас начинаются шоу, нужно готовиться к шоу‑программам.

Нам пока нельзя разглашать, что будет на шоу‑программах. Есть желание сходить в спа, отдохнуть, расслабиться. Съесть бургер? Захочу бургер – съем бургер», – рассказала Туктамышева.

Лиза Туктамышева – легенда: катается на высшем уровне уже 15 лет! Как хорошо вы знаете ее невероятную карьеру?