Мозер о конфликте Плющенко и Федченко: «Скандальные истории часто раздуваются на ровном месте. В этом виноваты журналисты»

Теги Евгений Плющенко сборная России Нина Мозер Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Нина Мозер высказалась о конфликте Евгения Плющенко и Софьи Федченко.

– Сейчас в СМИ слишком большой резонанс вызвала история между Евгением Плющенко и молодым тренером Софьей Федченко. Если бы вы были в комиссии по этике и занимались этой темой, как бы вы из нее вышли?

– Я не в курсе дел, я, простите, журналистов всех не читаю и не смотрю. Это уже давно происходит, прямо с Пхенчхана, когда Мишу Коляду, который выступал в команде, как его залинчевали после короткой программы, и мне стало стыдно за вас (журналистов).

И я тогда сказала: «Вам не стыдно? Ему еще в произвольной кататься, это команда. Что вы делаете?»

К сожалению, очень часто раздуваются на ровном месте, из пустоты скандальные истории. Все гонятся за скандальной историей, потому что это читают. Но, пожалуйста, подумайте, что за всей этой историей стоят дети, спортсмены, люди.

Каждому из вас было бы обидно, если бы вас так линчевали, как это сейчас происходит. Конечно, Жене обидно и многим тренерам. Кто-то это публично делает (а Женя — это публичный человек, он выплескивает на свет божий).

Сейчас молодые тренеры достаточно активные, агрессивные, очень сложно с ними общаться, потому что они растут на ваших историях, и они теряют грань того, где есть человеческое, а где есть профессиональное, где есть порядочное.

Вы же нас загнали. В нашем сообществе тренерском возникают уже конфликты, и люди начинают бросаться друг на друга, они начинают реагировать на любое неправильно сказанное слово. Даже если без всякого умысла, то в конечном итоге это превращается в «набросали говна на вентилятор».

Простите, я про этот конфликт не буду говорить, их так много, часть из них подводная, часть надводная. Создали комиссию по этике, но туда, наверное, всех подряд можно отправлять.

Простите, эту атмосферу создали вы, журналисты. Моя личная просьба – когда пишете, подумайте, что за этим стоят дети, родители, тренеры, организаторы. Не хотела обидеть, но сказала честно, – сказала Мозер. 

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55 комментариев

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Irina037
Ответ Беглый*
Смешной пассаж. Причём тут журналисты, когда Рудковский разбирается в ФК на уровне 3>1, не способен на простейшие математические расчёты и высокомерен, как будто бы он титулованный тренер, а не "говёшка"? Если не пресекать и не предавать критике такое безобразное поведение вкупе с мышлением дилетанта, эта семейка совсем берега потеряет.
Самому не стыдно такое говорить,олимпийский чемпион не разбирается в ФК.Вы,дилетант,побольше в нем понимаете,да?
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Новый Орлеан
Ответ Лека-Лека
Плющенко.
Причём здесь Плющ? Плющ брал интервью?
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Хотела добавить, что Тутберидзе совершенно правильно делает, что на общается с журналистами. Это лучшая стратегия. К сожалению , Плющенко ещё этого не понял , но надеюсь , эта ситуация будет ему хорошим уроком и он будет подальше держаться от Кузнецова и Жукова. .
Больше Плющ орать не будет, но понесет на порядок больше конвертиков.
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Мозер совершенно верно сказала, что виноваты журналисты. Они сами провоцируют тренеров, охотятся за скандальными историями . Им это выгодно , это их хлеб.
А Плющ им в костерок дровишек подкидывает, скандалы устраивает. Молчал бы.
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Viks
Ответ Наталья Карлова
Ну торговкам на рынке тоже есть что сказать, а цензура должна быть, не тотальная, но тем не менее ее наличие обязательно! Каждый за себе в условиях когда все думают о себе как о высокого уровня специалистах в области ФК приводит к тому, что мы теперь не услышим мнения многих специалистов (тренеров) и спортсменов, потому как любое их высказывание заканчивается тем что "местные специалисты" разбирают их "косточкам" и ставят им психологические диагнозы!
а цензура должна быть --- Back in USSR? Назад в совок? Уже идём полным ходом в части цензуры - немного осталось, радуйтесь: за слова уже сажают.
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Irina037
Ответ Лека-Лека
Мозер хочет сказать, что в хамстве Плюща виновата молодой тренер Федченко? Мозер вообще чем думает?
Плющенко хоть как спортсмен величина,а Федченко что себе позволяет?
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Лека-Лека
Ответ Новый Орлеан
Да, а кто костерок раздул благодаря неопытности Федченко?
Плющенко.
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garovatat
Ответ Jessi
Мозер вообще-то сказала, что журналисты раздувают . Сама Федченко сказала, что ее слова журналисты переврали .
Нет, не переврали а выдернули из контекста. Что действительно у них как вариант нормы в целях кликабельности. Но я читала Федченко в Жизни)) там все четко изложено и верно цитируется всеми остальными сми. Что же касается раздувания, то тут Мозер темнит и невелирует, проще говоря - отстирывает плю. Никакие журналисты ничего не раздули. Раздул лишь сам плющенко, затеяв небывалый по уровню наглости и отсутствия какого либо объективного повода скандал и шантаж.
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Лека-Лека
Ответ Наталья Карлова
я жила во времена тотальной цензуры, как в прочем и Плющенко и знаете, он тогда был всеобщим любимцем! Просто иногда кажется что плохо, когда закрывают рот, но тут возникает вопрос - а вам действительно есть что сказать? может лучше промолчать и умнее покажешься?
Плюща любили как спортсмена. Хотя я лично была за Ягудина.
А вот как человек и тем более как тренер - Плющ ничто, хамит, грубит, ворует и подкупает.
За что же его любить? Или просто уважать?
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Irina037
Мишу ради Мозалева не надо было отцеплять,он к команднику не успевал восстановиться,а к личным бы вполне успел бы.Простл парня так заклевали,что боялся ошибиться
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Марьяж
Ответ Валерий Петров
Жуков, Кузнецов, Имамов, Лесик и прочие хайпожоры-недожурналисты все равно будут набрасывать на вентилятор. Не будет их - подтянутся другие такие же. Журналистика в целом, а спортивная в частности - это какой-то уровень спидинфо. И такое днище не только в наших сми, а вообще во всем мире.
Людям нужно домики строить, парк авто обновлять, а вы так грубо - хайпожоры. Что делать, если они больше ничего не умеют, а кушать хочется. Неужели вы не подадите нищему?
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Jessi
Ответ наталья Головченко
А тоже, за честное судейство. За что получили Вероника и Софья такие высоченные компоненты?????!!!!! И всем ясно, что товарищ заносил судьям на этапах Гран-При. За что, Вероника 2 года в сборной, с провальными прокатами по ходу 2 сезонов и с 12 местом, два года подряд????!!!! Всех "неговешек" на мыло и вон из страны, за честным судейством!!!
Конкретно в этот сезон Вероника отобралась как победитель международного ЭГП.
Петросян прошла в ФГП, не выполнив условия, вас это тоже возмущает? Или когда Усачёва вошла в сборную как серебряный призёр одного этапа ?
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Лека-Лека
Ответ Anatiana
Абсолютно точно, Плющенко ни слова не сказал Федченко. Но Федченко поклонилась Тутберидзе - и решила, что теперь можно оскорблять Плющенко под улюлюканье ботов Хрустального. Интервью о матери Горбачевой только подтвердило малость ума и цинизм этой новоиспеченной тренерши
Ну да, конечно. Только плющеботам можно оскорблять чемпионок Хрустального.
И по поводу Федченко. Такие как Вы не понимают, что можно достичь высоких результатов трудом. Раз Алинка выиграла - значит, у Федченко лапа и она на поклоне у Этери.
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Лека-Лека
Ответ Anatiana
Абсолютно точно, Плющенко ни слова не сказал Федченко. Но Федченко поклонилась Тутберидзе - и решила, что теперь можно оскорблять Плющенко под улюлюканье ботов Хрустального. Интервью о матери Горбачевой только подтвердило малость ума и цинизм этой новоиспеченной тренерши
Малость ума - это Вы про себя написали?
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Лека-Лека
Ответ наталья Головченко
А тоже, за честное судейство. За что получили Вероника и Софья такие высоченные компоненты?????!!!!! И всем ясно, что товарищ заносил судьям на этапах Гран-При. За что, Вероника 2 года в сборной, с провальными прокатами по ходу 2 сезонов и с 12 местом, два года подряд????!!!! Всех "неговешек" на мыло и вон из страны, за честным судейством!!!
Святая правда.
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Судить всех одинаково означает, что если ставят неверное ребро Титовой , то пусть ставят и условной Ивановой . Если увидели недокрут у той же Титовой, то почему судьи не видят явные у других? Плющенко как бы разбирается в ФК и видит все своими глазами на турнире. Тут дело даже не в Плющенко, в судействе всегда была несправедливость. Просто он первый озвучил это так громко. ,
Вот именно, что Плющ КАК БЫ разбирается в ФК.
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Да, слова про девочку с одним четверным были , зря он это озвучил , сделал хуже прежде всего себе. А как себя вести в ситуации, если считаешь что твою спортсменку судили не так, как остальных? Там дело не только в одном четверном, у Горбачёвой ошибка на ойлере и недокрут в каскаде . И слава Богу, что ЕВП не побежал к судьям подавать протест, как это сделал господин Аксёнов после КП ЧР, чтобы сняли балл с Муравьевой. Скандал был бы ещё больше.
Конечно, спортсменок Плюща судят не как остальных: им отваливают грибов и компов, моргают ребра и недокруты.
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Валерий Петров
Ответ Jessi
Хотела добавить, что Тутберидзе совершенно правильно делает, что на общается с журналистами. Это лучшая стратегия. К сожалению , Плющенко ещё этого не понял , но надеюсь , эта ситуация будет ему хорошим уроком и он будет подальше держаться от Кузнецова и Жукова. .
Жуков, Кузнецов, Имамов, Лесик и прочие хайпожоры-недожурналисты все равно будут набрасывать на вентилятор. Не будет их - подтянутся другие такие же.
Журналистика в целом, а спортивная в частности - это какой-то уровень спидинфо. И такое днище не только в наших сми, а вообще во всем мире.
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Anatiana
Ответ Светлана Романова
А судьи подсуживали,надо было Кондратюка на первое место протащить.У Кондратюка,который на международных соревнованиях выступал так себе ,вдруг оценки, особенно за компоненты,на ЧР резко возросли,как будто он,а не Коляда в ФГП вышел.А потом Мишу и вообще от ОИ отцепили под придуманными предлогами.А сейчас все дружно удивляются во главе со скандальным журналистом Кузнецовым,почему он с водокачкиных соревнований снимается.Ну извините,за что боролись!
Да всё там, конечно, было шито белыми нитками.
А теперь где великий Кондратюк?
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Нужно вернуться к истокам и понять, с чего началась эта история. Не было ничего в его интервью в адрес той же Федченко, была просьба к судьям-судить всех одинаково. Все остальное раздули провокаторы и хейтеры Плющенко. По поводу судей он абсолютно прав, так как конкретно те судьи, которые судили на ПР не прошли аттестацию
А что же Рудковский молчит про те грибы и незаслуженные компы, которые ставят его спортсменам?
Вот и сказал бы: это нечестно, нам завысили.
Плюща не волнует честное судейство, он орет только тогда, когда с честным или нечестным судейством его спортсмены не выигрывают.
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Все уже успокоились, но снова статья на спортсе, потому что эта тема собирает много комментариев
Никто не успокоился, потому что разбирательство отложили на март.
Вот когда Рудковского накажут как следует - тогда усе должны будут успокоиться.
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Лека-Лека
Ответ Pakita
Или плохие журналисты. Но никак не "обиженный Женя" Ему же обидно, бедненькому
Точно.
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Лека-Лека
Ответ Jessi
Мозер вообще-то сказала, что журналисты раздувают . Сама Федченко сказала, что ее слова журналисты переврали .
Цитирую Мозер:
"Сейчас молодые тренеры достаточно активные, агрессивные, очень сложно с ними общаться, потому что они растут на ваших историях, и они теряют грань того, где есть человеческое, а где есть профессиональное, где есть порядочное.".

Это прямой наезд на тренеров, которые результатами своих спортсменов опережают старыхтренеров.
Кстати, а Плющ с какого перепуга стал относиться к старым заслуженным тренерам?
Или деньги Батурина все окупают?
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Наталья Карлова
Ответ Viks
а вам действительно есть что сказать? --- Это каждый должен решать САМ за себя, а не дядя со стороны.
Ну торговкам на рынке тоже есть что сказать, а цензура должна быть, не тотальная, но тем не менее ее наличие обязательно! Каждый за себе в условиях когда все думают о себе как о высокого уровня специалистах в области ФК приводит к тому, что мы теперь не услышим мнения многих специалистов (тренеров) и спортсменов, потому как любое их высказывание заканчивается тем что "местные специалисты" разбирают их "косточкам" и ставят им психологические диагнозы!
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Новый Орлеан
Ответ Kareglazaya
Журналистов не оправдываю, только в данной ситуации не они начали конфликт. Не они оскорбляли судей, тренеров и называли спортсменов говешками.
Да, а кто костерок раздул благодаря неопытности Федченко?
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