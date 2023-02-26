Мозер о конфликте Плющенко и Федченко: «Скандальные истории часто раздуваются на ровном месте. В этом виноваты журналисты»

Тренер Нина Мозер высказалась о конфликте Евгения Плющенко и .

– Сейчас в СМИ слишком большой резонанс вызвала история между и молодым тренером Софьей Федченко. Если бы вы были в комиссии по этике и занимались этой темой, как бы вы из нее вышли?

– Я не в курсе дел, я, простите, журналистов всех не читаю и не смотрю. Это уже давно происходит, прямо с Пхенчхана, когда Мишу Коляду, который выступал в команде, как его залинчевали после короткой программы, и мне стало стыдно за вас (журналистов).

И я тогда сказала: «Вам не стыдно? Ему еще в произвольной кататься, это команда. Что вы делаете?»

К сожалению, очень часто раздуваются на ровном месте, из пустоты скандальные истории. Все гонятся за скандальной историей, потому что это читают. Но, пожалуйста, подумайте, что за всей этой историей стоят дети, спортсмены, люди.

Каждому из вас было бы обидно, если бы вас так линчевали, как это сейчас происходит. Конечно, Жене обидно и многим тренерам. Кто-то это публично делает (а Женя — это публичный человек, он выплескивает на свет божий).

Сейчас молодые тренеры достаточно активные, агрессивные, очень сложно с ними общаться, потому что они растут на ваших историях, и они теряют грань того, где есть человеческое, а где есть профессиональное, где есть порядочное.

Вы же нас загнали. В нашем сообществе тренерском возникают уже конфликты, и люди начинают бросаться друг на друга, они начинают реагировать на любое неправильно сказанное слово. Даже если без всякого умысла, то в конечном итоге это превращается в «набросали говна на вентилятор».

Простите, я про этот конфликт не буду говорить, их так много, часть из них подводная, часть надводная. Создали комиссию по этике, но туда, наверное, всех подряд можно отправлять.

Простите, эту атмосферу создали вы, журналисты. Моя личная просьба – когда пишете, подумайте, что за этим стоят дети, родители, тренеры, организаторы. Не хотела обидеть, но сказала честно, – сказала Мозер.

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