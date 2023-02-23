Бруно Массо об Алене Савченко: «Она точно знала, куда тыкать, чтобы было больно. Меня оскорбляли на льду, я был для нее просто дерьмом»

Олимпийский чемпион в парном катании рассказал, как с ним обращалась его партнерша .

Савченко и Массо представляли Германию и выступали вместе с 2015 года. В паре они выиграли Олимпиаду, чемпионат мира и финал Гран-при.

«Технически мы идеально совпали. Психологически — никак. Она точно знала, куда тыкать, чтобы было больно. Меня оскорбляли на льду, я был для нее просто дерьмом. Столько всего произошло…

Однажды было очень плохо. Она оскорбляла меня, она была рядом со мной, и я оттолкнул ее. Это как поднять на нее руку, что я всегда запрещал себе делать.

Иногда уже не можешь держаться, заканчиваешь тем, что говоришь себе совершенно бредовые вещи, вопреки своим убеждениям», – цитирует Sport 24 Массо (оригинал опубликован на L’Équipe).

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