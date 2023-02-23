Бруно Массо об Алене Савченко: «Она точно знала, куда тыкать, чтобы было больно. Меня оскорбляли на льду, я был для нее просто дерьмом»

Теги Алена Савченко сборная Германии пары Бруно Массо Фигурное катание

Олимпийский чемпион в парном катании Бруно Массо рассказал, как с ним обращалась его партнерша Алена Савченко

Савченко и Массо представляли Германию и выступали вместе с 2015 года. В паре они выиграли Олимпиаду, чемпионат мира и финал Гран-при.

«Технически мы идеально совпали. Психологически — никак. Она точно знала, куда тыкать, чтобы было больно. Меня оскорбляли на льду, я был для нее просто дерьмом. Столько всего произошло…

Однажды было очень плохо. Она оскорбляла меня, она была рядом со мной, и я оттолкнул ее. Это как поднять на нее руку, что я всегда запрещал себе делать.

Иногда уже не можешь держаться, заканчиваешь тем, что говоришь себе совершенно бредовые вещи, вопреки своим убеждениям», – цитирует Sport 24 Массо (оригинал опубликован на L’Équipe). 

«Ну и чего ты ревешь?» Драматичная победа на Олимпиаде с пятой попытки – после ссоры с тренером и партнером

149 комментариев

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Юлия Хромова
Ответ Raphanus
А меня лично покоробила обложка Алёниной книги, на которой она одна. Каким бы локомотивом она ни была - медаль они выиграли вдвоём с Бруно. И именно Бруно её не подвёл в решающий момент и позволил добиться цели всей её жизни. Поэтому ставить на обложку фото фигуристки-Парницы без партнёра - ну очень некрасивый поступок
Книга только про эту Олимпиаду? У нее есть и другие медали ОИ, с другими партнёрами. И если там действительно рассказ о ней, с детства, например, то она вполне может и сама быть на обложке
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elena-
Ответ elene.elene
Ох, я надеялась, что он более позитивно это видит. Золотая медаль ОИ все-таки.
Так они на ней мало заработали. Дай бог свое отбили.
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Sne$hinka
Ответ fk_pairs
Может я идеалистка, но каждый раз верю, что золото можно завоевать и без абьюза в отношениях. Надеюсь СХ не прячут скелет в шкафу. ((( И их пара послужаюит тем самым примером ЧОИ при уважительно отношении или ГГ теже. Не воспринимаю женщин, которые унижают партнера. В парном особенно приятно смотреть на женственность, а не адмирала в юбке.
Про СХ ходили разговоры, что Суй приходилось сдерживать рост, чтобы она не переросла партнера. По слухам (оригинал не видела), в Китае её даже одно время чуть ли не травили из-за роста. Возможно, из-за этого у нее немного непропорциональная фигура.
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elena-
Ответ Raphanus
А меня лично покоробила обложка Алёниной книги, на которой она одна. Каким бы локомотивом она ни была - медаль они выиграли вдвоём с Бруно. И именно Бруно её не подвёл в решающий момент и позволил добиться цели всей её жизни. Поэтому ставить на обложку фото фигуристки-Парницы без партнёра - ну очень некрасивый поступок
Ну во первых он ее подвел. Это ей китайцы помогли. А во вторых не быть ему чемпионом без нее. Никто б ему за хорео и 8 не поставил.
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Адриана
Эх, Массо, Алёна точно знала, что нужно, чтобы победить, а победителей не судят. Пять лет молчал, лучше бы и дальше помалкивал, всем было понятно, что Алёна доминанта в их дуэте, а Бруно ведомый, радовался бы и дальше, что привели к победе, ведь ни одной значимой победы в его карьере не было, а тут сразу ОЧ. И к чему эти откровения 5 лет спустя...
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elena-
А вот и он- ОЧ со саоими воспоминаниями. Что, золото не удалось конвертировать в деньги?
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Юлия Хромова
Ответ TUGRI
они вам еще не то устроят, когда в ц-европу попадут)))
Ага-ага. Жулин, Железняков, Плющенко, Тарасова, Ляйшев и т.д. и по-хлеще могут изъясниться... Но проблемы, конечно, в Европе)))
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MartishaBelle
Ответ шампион
Интересно, что заставляет взрослого шкафоподобного мужика плакаться, что его шпыняла напарница ростом полтора метра?
стереотипно мыслишь
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Fellina
Ответ Gemma157
ни ее, ни его это не красит, конечно. ну, зато с другой стороны олимпийским чемпионом стал. если бы не она он бы так и остался ноунеймом из европы, а так в историю попал
А если бы ни он, то и она пролетела бы мимо медали.
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Sne$hinka
Ответ Светлана Менова
Вы можете оригинал сюда принести? S’il vous plaît :)
Не оригинал, но скрины на английском, там полный текст https://www.fsuniverse.net/forum/threads/bruno-massot-called-savchenko-“a-tyrant”-and-said-he-has-ptsd-after-working-with-her.110515/
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MartishaBelle
Ответ Kareglazaya
Во время и после Олимпиады было столько интервью с благодарностями. Все, кому не лень, говорили, как из средненького, никому не известного одиночника целеустремленная Алена за пару лет сделала звезду мирового уровня. И на олимпийском льду Массо рыдал от счастья и обнимал партнершу. А тут вдруг оказалось, что его, бедного и несчастного двухметрового дяденьку, гнобила маленькая, но очень злая женщина 🤣 Такое ощущение, что парень просто решил напомнить о себе. А если Савченко и правда такой тиран, то почему тогда Массо не ушел к другой партнёрше или вообще из ФК?
ничего смешного вообще. никакой разницы даухметровый ты или нет при психологическом насилии, так можно человека и до суицида довести, и пол здесь не важен. её саму гнобилив детстве, судя по её биографии, а потом она стала так же обращаться с другими.
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Алё? Алёна
Ответ Евгения Гринева
Абьюзы, аборты. Медведева: у них на первом месте ментальное здоровье, не то что у нас 🤣
А у кого аборт?
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Raphanus
А меня лично покоробила обложка Алёниной книги, на которой она одна. Каким бы локомотивом она ни была - медаль они выиграли вдвоём с Бруно. И именно Бруно её не подвёл в решающий момент и позволил добиться цели всей её жизни. Поэтому ставить на обложку фото фигуристки-Парницы без партнёра - ну очень некрасивый поступок
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elene.elene
Ответ Katerina Sunny
Может и трудности перевода, но они с самого начала не говорили, что им было легко. Они оба с характером, и Бруно много помогал Жан-Франсуа Баллестер, который его тренировал с детства.
Да. Когда-то я смотрела интервью с их тренерами немецким журналистам, и тогда тренеры говорили, что с Аленой было очень сложно, потому что пришла она к ним будучи суперзвездой спорта. Однако, жаль, что Бруно видит этот опыт настолько негативным для себя,.
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Andrea Alana
Ответ Katerina Sunny
Может и трудности перевода, но они с самого начала не говорили, что им было легко. Они оба с характером, и Бруно много помогал Жан-Франсуа Баллестер, который его тренировал с детства.
Там Александр Кениг тоже много сглаживал.
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Oleandra
Ответ Gemma157
а мальчиков называть женскими именами(в чем тутберидзе сама признавалась в старом интервью) это не унижение? а смс-ки обнародовать? а возвратившуюся к ней ученицу на первый канал заставлять идти каяться?
вопросы, которые Губерниев Алине задавал на матчТВ вот это унижение было.. как и приставания его к ней прилюдные, шуточки скабрёзные.. что там Алёна на первом.
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Fellina
Ответ Евгения Брылёва
Алёнка та ещё штучка оказывается👉 Но Бруно, Вы всё стерпели и знали для чего это делаете: Вы олимпийский чемпион⛸️🥇 и на 80% - это заслуга Алёны Савченко! Сотни партнёров хотели бы оказаться на вашем месте! Прошло столько лет и зачем выносить это всё в массы?? Давно пора бы всё простить партнёрше и идти дальше, строить свою карьеру имея такие титулы в спорте🤪👍!
50 на 50. Ничего бы она не получила без надежного партнера.
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Sne$hinka
Ответ elene.elene
Ох, я надеялась, что он более позитивно это видит. Золотая медаль ОИ все-таки.
Ну я думаю, он более спокойно к этому относится, он же не шел к золоту ОИ всю жизнь, как Савченко.
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Андрей Федоров
Ответ Идеальный шторм
Пинание Аленой Бруно? Да нет, при чем тут это. Вопрос культуры и воспитания
про ярлыки по месту рождения
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MWLR
Ответ Tulip
ну начинается... "Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, отчислили так чисто, а он нам фигвамы рисует."
В точку! :DDD
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Irina037
Мальчик Бруно ленился тренироваться,поэтому гонять приходилось,иначе не стал бы чемпионом
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Юлия Хромова
Ответ Евгения Гринева
От Савченко-тренера уже бегут ученики, Этери по сравнению с ней божий одуван
Вполне может быть. Хорошие спортсмены не всегда имеют тренерские задатки. Я про Алёну-тренера ничего не знаю. Просто подчеркнула, что ее партнёры были взрослые и если их что-то не устраивало, они знали ради чего они остаются
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elene.elene
Ответ Sne$hinka
Правильный. Интервью именно в негативном ключе. И да, он еще сказал, что оно того не стоило
Ох, я надеялась, что он более позитивно это видит. Золотая медаль ОИ все-таки.
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Oleandra
Ответ Andrea Alana
В какой реальности? Публичное вытаскивание личных переписок учениц - не унижение? А то, что она сотворила с Косторной - заставив выступать по ТВ - вообще бесчеловечно.
ну не говёшками же она их обзывала.
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Fellina
Ответ Вошь энтропийная
Алёна, конечно, не подарок, и в тот момент, когда Бруно встал с ней в пару, его роль была всем очевидна, и он должен был просто любой ценой принести Алёну на пьедестал олимпиады, и цель была достигнута. Ну и в отличие от тинейджеров, он был уже взрослый самостоятельный чувак во время согласия на это предприятие. Робин вот и унижения терпел, и три цикла провёл, и без золота ОИ остался, и без контрактов на шоу.
Кому очевидна его роль? Что бы эта Алена могла сделать без партнера?! А если он что-то терпел из-за золота, то нечего ныть.
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