Китай примет этап Гран-при и чемпионат четырех континентов в сезоне-2023/24.

В календаре Международного союза конькобежцев ( ) значится этап в Чунцине, который пройдет 10 и 12 ноября, а также чемпионат четырех континентов в Шанхае (29 января – 4 февраля).

В прошлые сезоны Китай тоже должен был принимать этапы Гран-при, но они были отменены из-за ковидных ограничений в стране. В сезоне-2022/23 китайский этап был перенесен в британский Шеффилд.

Китайский Тяньцзин должен был принять чемпионат четырех континентов-2022, но тот турнир тоже отменили из-за коронавируса.