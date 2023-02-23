Китай примет этап Гран-при и чемпионат четырех континентов в сезоне-2023/24

Теги ISU Гран-при чемпионат четырех континентов Гран-при Китая Фигурное катание

Китай примет этап Гран-при и чемпионат четырех континентов в сезоне-2023/24.

В календаре Международного союза конькобежцев (ISU) значится этап Гран-при в Чунцине, который пройдет 10 и 12 ноября, а также чемпионат четырех континентов в Шанхае (29 января – 4 февраля).

В прошлые сезоны Китай тоже должен был принимать этапы Гран-при, но они были отменены из-за ковидных ограничений в стране. В сезоне-2022/23 китайский этап был перенесен в британский Шеффилд.

Китайский Тяньцзин должен был принять чемпионат четырех континентов-2022, но тот турнир тоже отменили из-за коронавируса.

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Главное, чтобы потом не отменяли и срочно ИСУ не искал замену.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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