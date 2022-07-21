ISU утвердил британский Шеффилд местом проведения этапа Гран-при по фигурному катанию

Британский Шеффилд примет четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут с 11 по 13 ноября 20022 года – вместо этапа Гран-при в Китае, который был отменен из-за антиковидных мер.

Ранее в календаре ISU уже было указано, что этап планируется в Шеффилде. Но впоследствии данная информация была удалена без объяснения причин.

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?