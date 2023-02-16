Татьяна Мишина о победе Самодуровой на ЧЕ-2019: «Повезло – неподходящее слово. В нужный час Соня собралась и все сделала. Упала Загитова? Ее проблемы»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о победе Софьи Самодуровой на чемпионате Европы-2019 в Минске.
– Тенденция на четверные прыжки достаточно очевидна в России, но в той же Европе девочки катаются себе спокойненько, как всегда катались. Никто не прыгает даже тройные аксели.
Настя Губанова выиграла чемпионат Европы с таким же набором прыжков, как это было в женском катании раньше, до эпохи четверных.
– После чего все наперебой начали говорить, что Губановой просто повезло ввиду отсутствия россиянок.
– Про Соню Самодурову тоже говорили, что ей повезло в 2019-м. На мой взгляд, «повезло» – совершенно неподходящее слово. Просто в нужное время в нужный час она собралась и все сделала.
На том чемпионате Европы упала Загитова? Ну так это, как говорится, ее проблемы. Там была и Стася Константинова, которая точно так же, как и Соня, могла собраться и выстрелить.
Но она же этого не сделала? А у Самодуровой сработал и характер, и сила воли, и ситуация. То есть сразу несколько слагаемых, – сказала Мишина.
Ни Алина, ни её болельщики и не вспоминают этот эпизод, да и все признавали заслуженную победу Самодуровой на ЧЕ.
У Алины тогда уже были все титулы кроме золота ЧМ и для Алины и её тренеров целью того сезона было золото ЧМ, а золото ЧЕ было бы только приятным бонусом стать дважды чемпионкой Европы на пути к золоту ЧМ, не более того и не имеющего смысла без золота ЧМ.
И самое главное, феноменальная победа Алины Загитовой на ЧМ затмила все трудности и проблемы которые преодолела Загитова на своем пути к Grand Gold Slim.
Упала - не упала, повезло - не повезло, это какая-то бессмыслица на пустом месте.
Алина много раз говорила, что уважает любую свою медаль. И серебро, и бронзу. И уверена, что то серебро ЧЕ ценит.
А вот то, что Самодурова всю жизнь над газеткой прыгала и даже эти низенькие прыжочки постоянно не докручивала - это факт. Но как говоря словами Мишиной - ну так это ее проблемы.
Конечно падения Алины её проблемы.
Ну упала, ну серебро на ЧЕ 19. Пубертат и что.
Что за новесть?
пс
Болел за Алину
Изначально слабенький контент у Сони Самодуровой её максимум.
Ягудин и Тарасова вещали о стабильности Самодуровой тогда.Стабильно слабенькая.
Алина тогда проиграла сама себе.
Я вообще не помню чтобы Соню обвиняли в незаслуженной победе, у неё на тот момент была яркая, впечатляющая, прекрасная пп, обстоятельства сложились в её пользу, в результате — победа.
И что с этого?
У Алины есть. В чем дело?