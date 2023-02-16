Татьяна Мишина о победе Самодуровой на ЧЕ-2019: «Повезло – неподходящее слово. В нужный час Соня собралась и все сделала. Упала Загитова? Ее проблемы»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Татьяна Мишина Анастасия Губанова Станислава Константинова Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о победе Софьи Самодуровой на чемпионате Европы-2019 в Минске. 

– Тенденция на четверные прыжки достаточно очевидна в России, но в той же Европе девочки катаются себе спокойненько, как всегда катались. Никто не прыгает даже тройные аксели.

Настя Губанова выиграла чемпионат Европы с таким же набором прыжков, как это было в женском катании раньше, до эпохи четверных.

– После чего все наперебой начали говорить, что Губановой просто повезло ввиду отсутствия россиянок.

– Про Соню Самодурову тоже говорили, что ей повезло в 2019-м. На мой взгляд, «повезло» – совершенно неподходящее слово. Просто в нужное время в нужный час она собралась и все сделала.

На том чемпионате Европы упала Загитова? Ну так это, как говорится, ее проблемы. Там была и Стася Константинова, которая точно так же, как и Соня, могла собраться и выстрелить.

Но она же этого не сделала? А у Самодуровой сработал и характер, и сила воли, и ситуация. То есть сразу несколько слагаемых, – сказала Мишина.

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74 комментария

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Rums67
Ответ Алеся Ткаченко
Наверное достали уже разговоры про случайный выигрыш Сони.
Алина тогда проиграла сама себе.
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Rums67
Ответ Алеся Ткаченко
Если брать триумфальный Сонин ЧЕ то там она выступила отлично. Бурлеск ей очень удачно поставили.И не ее вина что Алина упала .
Как может быть победа триумфальной с низкими баллами.
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Познающий
А чё это вспомнили дела минувших дней?
Ни Алина, ни её болельщики и не вспоминают этот эпизод, да и все признавали заслуженную победу Самодуровой на ЧЕ.
У Алины тогда уже были все титулы кроме золота ЧМ и для Алины и её тренеров целью того сезона было золото ЧМ, а золото ЧЕ было бы только приятным бонусом стать дважды чемпионкой Европы на пути к золоту ЧМ, не более того и не имеющего смысла без золота ЧМ.
И самое главное, феноменальная победа Алины Загитовой на ЧМ затмила все трудности и проблемы которые преодолела Загитова на своем пути к Grand Gold Slim.
Упала - не упала, повезло - не повезло, это какая-то бессмыслица на пустом месте.
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Елизавета Смородина
Ответ olvl
Вот чего-чего, а грубости от Татьяны Мишиной не ожидала. Неприятно.
Какие все тут нежные и воспитанные! Где грубость то, в каком слове?
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Лучшее_враг_хорошего
Грубо. Не юная (в смысле опыта), пытающаяся строить из себя интеллигентную женщину Мишина могла бы подобрать и другую фразу.
Алина много раз говорила, что уважает любую свою медаль. И серебро, и бронзу. И уверена, что то серебро ЧЕ ценит.
А вот то, что Самодурова всю жизнь над газеткой прыгала и даже эти низенькие прыжочки постоянно не докручивала - это факт. Но как говоря словами Мишиной - ну так это ее проблемы.
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Rums67
Ответ private dancer
А потому что надо кроме заголовков ещё и текст читать ) Там изначально речь о победе Губановой на ЧЕ шла.
Может заголовок надо формулировать не провакацинно?
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Мар-ина
Даже у слабых спортсменов бывает свой момент везения. Просто нужно быть готовым к этому счастливому стечению обстоятельств. Никто никогда не оспорит медали спортсменов, так как они получены в честных и публичных соревнованиях. Есть медали на шее спортсменов, а разговоры вокруг и около не имеют никакого значения. А вот полный комплект золотых медалей Алины Загитовой, комплект медалей Медведевой, Щербаковой и т. д. никто не осмелится назвать результатом везения, делом случая.
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Lёna
Ответ comewhatmay
Да уж, до сих пор помню "звезд с неба на хватает" в адрес Софьи после победы на ЧЕ на официальном сайте ФФКР.
в самом деле?
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Rums67
Ответ Tania09**
Да уж, как говорится — старость не радость. Не ожидала такого хамства от почтенной дамы. Я вообще не помню чтобы Соню обвиняли в незаслуженной победе, у неё на тот момент была яркая, впечатляющая, прекрасная пп, обстоятельства сложились в её пользу, в результате — победа.
Она супруга профессора.
Конечно падения Алины её проблемы.
Ну упала, ну серебро на ЧЕ 19. Пубертат и что.
Что за новесть?
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Den3Lo
Был я там. Самодурова такой кураж поймала, что тут даже спорить неочем. Достойная победа без всяких но.
пс
Болел за Алину
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Tanzoli*
Разные ситуации, одно дело, когда лидер был на соревнованиях, но ошибся, и другое дело, когда трех сразу лидеров не было. В общем-то и Соне повезло с ошибкой Алины, и Насте, но Насте конечно в три раза больше))) даже в 4, хендрикс тоже помогла)))
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private dancer
Ответ Rums67
А что случилось? Почему сегодня 2023 г. вдруг обсуждают серебро Алины 2019г. Там в 19 году Бести уже писала что серебро Алины провал. Надо с ней что то делать. У" внучка" её бронза это космос. У Алины комплект серебра на ЧЕ, ФГП, ЧР, ОИ
А потому что надо кроме заголовков ещё и текст читать ) Там изначально речь о победе Губановой на ЧЕ шла.
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Rums67
Если бы Самодурова на ЧЕ-19 хотя бы набрала 230 баллов можно было бы сказать собралась и победила.
Изначально слабенький контент у Сони Самодуровой её максимум.
Ягудин и Тарасова вещали о стабильности Самодуровой тогда.Стабильно слабенькая.
Алина тогда проиграла сама себе.
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Marina Syrovova
Ответ fillette
Ее же тренера ). Но Самодурова тогда выступила на свой максимум, молодец.
Кто против, заслуженно победила
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Триксель+5
Ну вот наконец-то нормальный комментарий спустя годы. А то Мишин своими ненужными реверансами "победила, но не превзошла, бла-бла-бла" сам себе подножку сделал: у него Лизу убирали с будущего главного старта, а он дифирамбы пел конкурентам.
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Ольга Долгова
Ответ Амалия Князева
Ну, как бы да, так и есть. Соня демонстрировала железобетонную стабильность
а потом начался пубертат...
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Ольга Долгова
Ответ Элла Бурс
Сейчас набегут про «победила, но не превзошла». И будут правы. Но спорт это всегда про шанс, который нужно использовать здесь и сейчас. Соня Чемпионка Европы по праву. Точка.
Никто и не спорит. Но очень неприятно слушать такие выражения от тренера, который раньше высказывался очень прилично.
+2
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olvl
Ответ svetlic
Чувствуется обида, что кто-то пытался обесценить победу Сони. Только при чем тут Алина?
А кто пытался то? И Алина уж точно не при чём.
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Tania09**
Да уж, как говорится — старость не радость. Не ожидала такого хамства от почтенной дамы.
Я вообще не помню чтобы Соню обвиняли в незаслуженной победе, у неё на тот момент была яркая, впечатляющая, прекрасная пп, обстоятельства сложились в её пользу, в результате — победа.
+8
-7
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Anouck
Ответ fillette
Но формулировка "ее проблемы" от тренера так себе... Тем более, после оценки Мишина...
Нормальная формулировка. Если учесть, что риторические вопросы в интервью - есть ничто иное как вопросы журналиста. На этом портале их указывать не любят. Да, у Алины была выше техбаза, но баллы выставляются за исполнение, а заявить в принципе можно что угодно. Тем и интересны соревнования, что никогда не ясно, кто и как справится с нервами. Соня в тот момент справилась. И вообще тот сезон у неё был, что называется огненный. А ей и её тренерам чуть не в каждом интервью внезапно вылезшими косяками Загитовой тычут. Что дескать только из-за ошибок соперницы чемпионка. По факту в том сезоне она была самая стабильная наша одиночница.Хотя базой ежу понятно она многим уступала.
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Viks
Мишина о победе Самодуровой на ЧЕ-2019: «Повезло – неподходящее слово. --- А вот с фамилией не повезло. Почему не поменяла при получении паспорта?
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Rums67
Ответ KMR
Но Соня не поёт! Тут ей жирный минус)
Но Соня не ЧР, фгп, чм, ОИ.
И что с этого?
У Алины есть. В чем дело?
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Алеся Ткаченко
Ответ comewhatmay
Да уж, до сих пор помню "звезд с неба на хватает" в адрес Софьи после победы на ЧЕ на официальном сайте ФФКР.
Соня даже не очень радовалась этой победе,потому что "случайно "выиграла
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Manatusik
Ответ fillette
А мог бы сказать просто, что победила... Это был большой реверанс в сторону Алины и понимание причин неудачного выступления. Поэтому, на ЧМ он не выглядел расстроенным.
да все нормально вообще было
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comewhatmay
Ответ KMR
Но Соня не поёт! Тут ей жирный минус)
Или наоборот плюс :)
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