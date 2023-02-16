Татьяна Мишина о победе Самодуровой на ЧЕ-2019: «Повезло – неподходящее слово. В нужный час Соня собралась и все сделала. Упала Загитова? Ее проблемы»

Тренер по фигурному катанию высказалась о победе на чемпионате Европы-2019 в Минске.

– Тенденция на четверные прыжки достаточно очевидна в России, но в той же Европе девочки катаются себе спокойненько, как всегда катались. Никто не прыгает даже тройные аксели.

Настя Губанова выиграла чемпионат Европы с таким же набором прыжков, как это было в женском катании раньше, до эпохи четверных.

– После чего все наперебой начали говорить, что Губановой просто повезло ввиду отсутствия россиянок.

– Про Соню Самодурову тоже говорили, что ей повезло в 2019-м. На мой взгляд, «повезло» – совершенно неподходящее слово. Просто в нужное время в нужный час она собралась и все сделала.

На том чемпионате Европы упала ? Ну так это, как говорится, ее проблемы. Там была и Стася Константинова, которая точно так же, как и Соня, могла собраться и выстрелить.

Но она же этого не сделала? А у Самодуровой сработал и характер, и сила воли, и ситуация. То есть сразу несколько слагаемых, – сказала Мишина.