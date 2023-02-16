Арсений Федотов: «Мой кумир в фигурном катании – Адам Сяо Хим Фа. Хочу прыгать и кататься как он. Вне фигурного катания – Месси»

Победитель первенства России среди юниоров 2023 года высказался о видео, где он отреагировал на свой прокат, используя нецензурную лексику, а также назвал своих кумиров.

– Видео, где ты эмоционально реагируешь на прокат, завирусилось. Что думаешь об этом?

– Ошибся, виноват. Нужно было держать эмоции при себе. И я хорошо запомнил этот урок. Вообще, я очень эмоциональный человек.

– У тебя есть кумир в фигурном катании и вне его?

– Мой кумир в фигурном катании – француз . Он в этом сезоне выиграл чемпионат Европы. Хочу прыгать и кататься как он. Вне фигурного катания – это Лионель Месси. Мне нравится его характер, его упорство.

– Кто-то из фигуристов похож на Месси?

– Не знаю... Постараюсь я быть похожим, – сказал Федотов.