Арсений Федотов: «Мой кумир в фигурном катании – Адам Сяо Хим Фа. Хочу прыгать и кататься как он. Вне фигурного катания – Месси»

Теги Лионель Месси сборная России сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Арсений Федотов Фигурное катание

Победитель первенства России среди юниоров 2023 года Арсений Федотов высказался о видео, где он отреагировал на свой прокат, используя нецензурную лексику, а также назвал своих кумиров.

– Видео, где ты эмоционально реагируешь на прокат, завирусилось. Что думаешь об этом?

– Ошибся, виноват. Нужно было держать эмоции при себе. И я хорошо запомнил этот урок. Вообще, я очень эмоциональный человек.

– У тебя есть кумир в фигурном катании и вне его?

– Мой кумир в фигурном катании – француз Адам Сяо Хим Фа. Он в этом сезоне выиграл чемпионат Европы. Хочу прыгать и кататься как он. Вне фигурного катания – это Лионель Месси. Мне нравится его характер, его упорство.

– Кто-то из фигуристов похож на Месси?

– Не знаю... Постараюсь я быть похожим, – сказал Федотов.

8 комментариев

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unknownman
Ответ Katerina Sunny
Вот так вот. Арсений точно смотрел ЧЕ.
Судя по выбору кумира - это были первые международные соревнования по ФК, которые он смотрел в жизни
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unknownman
Ответ Vendetta4111323
Необычный выбор кумира в фк)) при живых-то Чене и Ханью, ну Уно и Кагияме на худой конец
Некогда было мальчику в прошлом телек смотреть, кроме последнего ЧЕ может и не видел никого
0
0
0
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oleg
Месси, все что можно было, все завоевал. Будем надеяться, что и Арсений так же поступит.
+5
0
+5
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Оле-Лукойе
Удивительно, что при эмоциональности Арсений достаточно стабилен. Обычно эмоциональные фигуристы очень валидольные, а он - молодец, умеет отключиться от них на льду.
+4
0
+4
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Е...С
Был же, по-моему, Нейтан.
0
0
0
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Ayla
не надо прыгать как Адам, пожалуйста)
+2
0
+2
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Katerina Sunny
Вот так вот. Арсений точно смотрел ЧЕ.
+2
0
+2
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Vendetta4111323
Необычный выбор кумира в фк)) при живых-то Чене и Ханью, ну Уно и Кагияме на худой конец
+6
-3
+3
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