Арсений Федотов: «Мой кумир в фигурном катании – Адам Сяо Хим Фа. Хочу прыгать и кататься как он. Вне фигурного катания – Месси»
Победитель первенства России среди юниоров 2023 года Арсений Федотов высказался о видео, где он отреагировал на свой прокат, используя нецензурную лексику, а также назвал своих кумиров.
– Видео, где ты эмоционально реагируешь на прокат, завирусилось. Что думаешь об этом?
– Ошибся, виноват. Нужно было держать эмоции при себе. И я хорошо запомнил этот урок. Вообще, я очень эмоциональный человек.
– У тебя есть кумир в фигурном катании и вне его?
– Мой кумир в фигурном катании – француз Адам Сяо Хим Фа. Он в этом сезоне выиграл чемпионат Европы. Хочу прыгать и кататься как он. Вне фигурного катания – это Лионель Месси. Мне нравится его характер, его упорство.
– Кто-то из фигуристов похож на Месси?
– Не знаю... Постараюсь я быть похожим, – сказал Федотов.
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