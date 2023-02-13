Константинова о завершении карьеры: «Искала мотивацию: скину 5 кг, выучу четверной. А у меня уже нога на ниточке болтается»

Российская фигуристка рассказала, как поняла, что завершит карьеру и не вернется в спорт.

– Действительно почувствовала себя по-настоящему свободной. Решение зрело давно. Друзья говорили – не руби с плеча, вдруг еще захочешь, тем более сейчас такие условия создаются... Но я поняла, что больше не захочу.

Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать – что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед! А у меня уже нога на ниточке болтается.

Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет. Я выжала из своей карьеры все равно очень много, мне есть чем гордиться. Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась в спорт.

– Может, этот метеорит называется «чемпионат по шоу-программам»?

– Пока непонятно, как он будет проходить, непонятно, выступлю ли я там. Хотелось бы, конечно. Но честно – я даже не в курсе, как туда подать заявку. Я сейчас немного отстала от жизни, смотрю фигурное катание ради программ, интересных вращений, с точки зрения хореографии. Программы Никиты Михайлова, например, мне очень нравятся.

Сам соревновательный момент потерял для меня интерес, все-таки мы варимся в своем соку без международной конкуренции, у нас оценки скачут в разные стороны, и все любимые фигуристы закончили... Это я про себя. Может, мне просто нужно отдохнуть, – сказала Константинова.