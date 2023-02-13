Константинова о завершении карьеры: «Искала мотивацию: скину 5 кг, выучу четверной. А у меня уже нога на ниточке болтается»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, как поняла, что завершит карьеру и не вернется в спорт.

– Действительно почувствовала себя по-настоящему свободной. Решение зрело давно. Друзья говорили – не руби с плеча, вдруг еще захочешь, тем более сейчас такие условия создаются... Но я поняла, что больше не захочу.

Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать – что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед! А у меня уже нога на ниточке болтается.

Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет. Я выжала из своей карьеры все равно очень много, мне есть чем гордиться. Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась в спорт.

Может, этот метеорит называется «чемпионат по шоу-программам»?

– Пока непонятно, как он будет проходить, непонятно, выступлю ли я там. Хотелось бы, конечно. Но честно – я даже не в курсе, как туда подать заявку. Я сейчас немного отстала от жизни, смотрю фигурное катание ради программ, интересных вращений, с точки зрения хореографии. Программы Никиты Михайлова, например, мне очень нравятся.

Сам соревновательный момент потерял для меня интерес, все-таки мы варимся в своем соку без международной конкуренции, у нас оценки скачут в разные стороны, и все любимые фигуристы закончили... Это я про себя. Может, мне просто нужно отдохнуть, – сказала Константинова.

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13 комментариев

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Greenwhite
Ответ девочкитакиедевочки
Без мотивации, вечным недовольным лицом, то шнурки, то ботинки как еще она каталась? Ну конечно, без поддержки ТАТ никак, хоть раз поблагодарила бы ТАТ
Извините, не могу не спросить. Ну вот какое удовольствие пнуть человека, достигшего уровня чемпионата России (а это всё-таки 18 сильнейших в стране)? Она виновата, что ей не хватило таланта подняться ещё выше? Что же теперь ей делать, как ей искупить эту вину?)))
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mold-cel
Впереди вся жизнь, тем более с такими яркими внешними данными. не надо зацикливаться там где точно нет перспектив
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Jan T
"...речь не мальчика, но мужа..."
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Greenwhite
Бедные девушки. До вершин добираются единицы, а здоровье подорвано у всех. Искренне желаю ей успеха в жизни, которая только начинается))
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Биатлонная зима
Здоровье - главное для любого спортсмена
Берегите его
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девочкитакиедевочки
Без мотивации, вечным недовольным лицом, то шнурки, то ботинки как еще она каталась? Ну конечно, без поддержки ТАТ никак, хоть раз поблагодарила бы ТАТ
+3
-2
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Gemma157
стася красивая и разговаривает хорошо. вот кому надо в ведущие и в фотомодели)
+4
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IlyaGrain
Что ж за вид спорта такой, что буквально стирает молодых людей за 10 лет тренировок (
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Katerina Sunny
Мотивация реальная могла быть- катать чисто программы на соревнованиях. А квад- это нереальные мечты в случае Стаси.
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fewral
Красивая была фигуристка...
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Lara_Croft
Какой ещё квад? Она хоть раз обе проги со всеми тройными чисто прокатала?
+13
-8
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Tell true
вообще вот это фигуристы без истории успеха - очень сильные люди. каждый из них по-долгу не сдавался и все равно чего-то добился. я думаю все они заслуживают уважения
+43
-1
+42
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АРХАТ
Иди в кино
+2
-4
-2
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