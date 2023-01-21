Тарасова о желании Константиновой стать хореографом: «Я только за, чтобы у нее получилось. Девочка она интересная, понимала, что катает»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала решение Станиславы Константиновой завершить спортивную карьеру.

Фигуристка рассказала, что планирует стать тренером и хореографом.

«Если она чувствует, что может стать хореографом, дай бог, получится. Нужна молодая смена, поросль нужна.

Я только за, чтобы у нее получилось. Девочка она интересная, хорошая, понимала, что катает, понимала музыку и могла ее выражать движением», – сказала Тарасова.

Станислава Константинова завершила спортивную карьеру