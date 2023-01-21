Тарасова о желании Константиновой стать хореографом: «Я только за, чтобы у нее получилось. Девочка она интересная, понимала, что катает»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Станиславы Константиновой завершить спортивную карьеру.

Фигуристка рассказала, что планирует стать тренером и хореографом.

«Если она чувствует, что может стать хореографом, дай бог, получится. Нужна молодая смена, поросль нужна.

Я только за, чтобы у нее получилось. Девочка она интересная, хорошая, понимала, что катает, понимала музыку и могла ее выражать движением», – сказала Тарасова.

Станислава Константинова завершила спортивную карьеру

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6 комментариев

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Miliar
И мы верим, что из красавицы Константиновой получится отличный тренер!
+5
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Svetikfox
Да, это правда. Стася будучи фигуристкой всегда чувствовала музыку и умела показывать невероятное по красоте катание и поставку программ! Все у нее получится!
+9
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The Grey
Ответ margosha58
Станислава говорила про постановки. Тренер-постановщик и хореограф - это разные сферы деятельности. И она будет работать в Астрахани. Там есть ФК?
Открыли школу ФК. И это хорошо, талантливые дети есть везде.
+4
0
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The Grey
Спасибо Виктории Буцаевой и Татьяне Анатольевне за добрые слова поддержки! Для Стаси они сейчас необходимы. Стася на самом деле сейчас не только хореограф-постановщик программ, но и полноценый тренер, который занимается всем тренировочным процессом. Удачи, Стасе!
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margosha58
Станислава говорила про постановки. Тренер-постановщик и хореограф - это разные сферы деятельности. И она будет работать в Астрахани. Там есть ФК?
+2
-2
0
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Olga.t
Я тоже очень надеюсь, что Стася станет хорошим хореографом. Удачи!
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