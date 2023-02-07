Лутфуллин о пятерном прыжке: «Можно попробовать вне сезона, на удочке я уже пробовал. Верю, что кто-то его сделает»
Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о шансах исполнить пятерной прыжок в фигурном катании.
– У тебя солидный прыжковый набор. Есть еще какие-то элементы в разработке?
– Четверной лутц. Он проще прыгается, чем флип, поэтому, может быть, в скором времени вы увидите.
– А что насчет пятерных?
– Это интересно, прикольно, но очень опасно. Можно попробовать вне сезона, когда уже никаких стартов, просто вкрутиться, потому что на удочке я уже пробовал.
– Если бы прыгнул пятерной, то какой?
– Сальхов. Все остальное точно не прыгнется.
– Веришь вообще, что в ближайшее время могут начать исполнять пятерные?
– Верю, что кто-то сделает. Для этого нужно иметь достаточно худое тело, чтобы крутилось лучше. Второе – идеальная техника. Третье – конечно же, сила, чтобы толкнуться как следует, – сказал Лутфуллин.
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