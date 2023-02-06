«Наши талантливые фигуристки готовят уникальный номер для апрельских шоу!» Плющенко показал учениц в образе Уэнздей

Теги Евгений Плющенко сборная России видео фото женское катание Софья Титова Вероника Жилина Софья Муравьева Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко показал фото и видео своих учениц в образе Уэнздей из одноименного сериала.

Танец Уэнздей исполнили Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова и другие фигуристки.

«Наши талантливые юные фигуристки и чемпионки из «Ангелов Плющенко» готовят уникальный номер для наших апрельских шоу! Какая ваша любимая?» – написал Плющенко.

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118 комментариев

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Jessi
Ответ *** Monik ***
Вам обязательно надо обратиться к каждому комментатору спортса, чтобы донести до них свою правду? 😅 похоже на что-то очень личное
Да, личное . Мне нравятся Мура и Ника, их все время тут незаслуженно хейтят из-за Плюща.
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*** Monik ***
Ответ Natalia Shkurina
кстати, а почему вы уверены, что не в сторону Муравьевой будут сравнения? Например мне, по этому фрагменту она намного больше Камилы понравилась по мимике и пластике.
Вы серьезно сейчас или это стеб ? 😂
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EuhenioV
Ответ AllaS
Молодцы девчонки. Много номеров под модную Уэнсдей видели. Но так много Уэнсдей еще не было за раз!Придумщики!
Вы то здесь зачем?Готовьтесь лучше к вокальной премьере любимки в дуэте.Там уж захлебнётесь от привалившего счастья.
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Lana-shu
Ответ donna_paulsen
Чет не поняла. В промо апрельских шоу заявляют название Русские сезоны, обещают балет и произведения великих русских композиторов. Этот танец - первое, второе или третье?
Так выглядят русские сезоны фк сейчас.
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*** Monik ***
Ответ Jessi
У людей реально нет тик тока ? Рука на голове гуляла в подобных видео ещё до Камилы. Значит это она позаимствовала идею , а не наоборот
Вам обязательно надо обратиться к каждому комментатору спортса, чтобы донести до них свою правду? 😅 похоже на что-то очень личное
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Jessi
Ответ фуфырка
Нет, он украл наши налоги. Где Рахманинов, Чайковский. Он на Них деньги просил. Где русская культура наконец?
Будет там и Рахманинов, и Чайковский . А вам не интересует , почему на мои налоги строят каток гражданке США?
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Ольга Ольгина
Шабаш демонов. Опоздали с номером.
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Этери горячая
Все эти люди пытаются в среду, но никто не приближается к Камиле с ее культовой программой с ее вогингом, броском льда в аудиторию, оставаясь все время в образе.
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Loliloo
Ответ EuhenioV
Соне Муравьёвой любой макияж подойдёт больше.Так распорядилась природа.
Соня симпатичная девочка, а хотите скажу кому пойдет бритва с пенкой? 😂
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EuhenioV
Ответ Anna Stefan
Да этот Плющ постоянно повторяет за ТШТ. Иногда мне кажется, что он на самом деле наивно верит, что у него может получиться лучше, чем у них))
Если Господь обделил человека разумом,ему придётся до скончания жизни с этим жить.
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flyhigh
Ответ donna_paulsen
Чет не поняла. В промо апрельских шоу заявляют название Русские сезоны, обещают балет и произведения великих русских композиторов. Этот танец - первое, второе или третье?
У Плю все всегда через одно место
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Большое Путешествие Рузика
Эта версия танца какая-то смесь цыганщины с недотанго. Ну и Мура здесь совсем не на своём месте. Такое ощущение, что переигрывает. Ей бы оставить своё обычное несчастно-грустное выражение лица и лучше бы было.
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Loliloo
Ох как бомбит у адептов пальто! Девочки показали отрывок своей версии, очень классная идея с маленькими ведьмочками. Не Глейх и не Камила это придумали, это мировой тренд. Даже синхронистки выпустили свои номера.
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EuhenioV
Ответ Marya Y
Эпично. Вспоминаются истерики панны Янны по поводу "Лебединого озера", сроки которого у неё украла Навка. Плюс постоянное хвастовство по любому поводу и приговорки, что за ними повторяют - и вдруг. Никогда не было - и вот, опять. Третья Уэнздей в нашем ФК по сезону. После всех. От Янкиной академии. Вдарим Уэнсдеями по шоу.) Из положительного - Соне Муравьёвой такой макияж подходит больше, чем её обычный.
Соне Муравьёвой любой макияж подойдёт больше.Так распорядилась природа.
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Жемчужинка Вселенной
Ответ Anna Stefan
Мде. Вот это припекает у Начинающего. Переплюнуть Тутберидзе качеством никак не получается - решил брать количеством😂😂😂
Он и не собирался переплюнуть, видно же, что это сарказм на вирусный танец, который уже перетанцевали все, кому не лень, и копирование оригинала не имеет ничего общего с настоящим артистизмом, вот это они и показывают, все танцуют в том же платье и с тем же выражением лица, что в самом фильме)
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donna_paulsen
Чет не поняла. В промо апрельских шоу заявляют название Русские сезоны, обещают балет и произведения великих русских композиторов. Этот танец - первое, второе или третье?
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Natalia Shkurina
кстати, а почему вы уверены, что не в сторону Муравьевой будут сравнения? Например мне, по этому фрагменту она намного больше Камилы понравилась по мимике и пластике.
Вы серьёзно? Соня в этом образе совсем не цепляет. Очевидно, что вообще не её.
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Илона Савельева
Ответ Jessi
Ортеге что ль поставил танец великий Глейх?
А как же?) 😁 Люди просто так про плагиат что ли пишут?)))
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фуфырка
Ответ Jessi
Фанаты Тутберидзе в своей слепой любви совсем теряют связь с реальностью . Плющенко обвиняют и в плагиате названия шоу Тутберидзе, хотя его шоу появилось за лет 5 до шоу ООО, обвиняют в плагиате платья с лампочками Щербаковой, хотя его фигуристки в шоу начали катать в подобных ещё с 2018г. Теперь проклинают и обвиняют, что украл идею Великого Глейха.
Нет, он украл наши налоги. Где Рахманинов, Чайковский. Он на Них деньги просил. Где русская культура наконец?
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flyhigh
Ответ Спортивный лис
ну точно уникальный! 16 человек на льду! Там ещё в конце Яна на кровати Романовых выкатиться в своём чёрном платье! Победа в кармане
🤣🤣
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Lukeria
Какое-то дурновкусие, табун напоминает
Так у них всегда так.
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EuhenioV
Ответ Jessi
А может это вообще стеб над помешательством всего мира на этом танце? Ещё не поняли о чем номер, но на всякий случай похейтили
Рудковский понимает значение выражения "стёб"?Вы смешны,впрочем как всегда.
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ДИАНА
Ответ Lennuci
Кстати, актриса, игравшая Уэнздей Lisa Loring скончалась 29/01/23. Царство ей небесное.
Она умерла 28.01.23
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фуфырка
Это что патриотическое шоу, прославляющие русскую культуру, на которое он 80 лямов просил? А на самом деле вот этот гнилой запад будет показывать. Не давать ему больше денег. Мало того, что у Глейха всё тырит, таки у государства.
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Diana60388
И здесь мимо!
+3
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