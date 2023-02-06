«Наши талантливые фигуристки готовят уникальный номер для апрельских шоу!» Плющенко показал учениц в образе Уэнздей
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко показал фото и видео своих учениц в образе Уэнздей из одноименного сериала.
Танец Уэнздей исполнили Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова и другие фигуристки.
«Наши талантливые юные фигуристки и чемпионки из «Ангелов Плющенко» готовят уникальный номер для наших апрельских шоу! Какая ваша любимая?» – написал Плющенко.
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