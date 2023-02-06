«Наши талантливые фигуристки готовят уникальный номер для апрельских шоу!» Плющенко показал учениц в образе Уэнздей

Двукратный олимпийский чемпион, тренер показал фото и видео своих учениц в образе Уэнздей из одноименного сериала.

Танец Уэнздей исполнили , , и другие фигуристки.

«Наши талантливые юные фигуристки и чемпионки из «Ангелов Плющенко» готовят уникальный номер для наших апрельских шоу! Какая ваша любимая?» – написал Плющенко.