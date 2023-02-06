Тренер Свинин: «Пока нет конкретных дат возвращения Степановой и Букина. Мы бы хотели, чтобы они катались, у них огромный потенциал»

Тренер Александр Свинин ответил на вопрос о возвращении фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина к соревнованиям.

В сентября пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду объявляли о паузе в карьере.

«У нас пока нет конкретных дат их возвращения. Пока сезон не закончился, сложно говорить. Ребята поддерживают форму самостоятельно. Мы стараемся сделать так, чтобы на первых соревнованиях, которые будут, они были в нормальном состоянии.

У нас был разговор. Мы изначально планировали, что ребята хотят продолжать. Понимаю, что сейчас такая ситуация, что может что‑то случиться, но тем не менее мы бы хотели, чтобы Саша с Ваней катались. У них огромный потенциал. Они еще недосказали то, что могли бы сделать, – сказал Свинин.