Тренер Свинин: «Пока нет конкретных дат возвращения Степановой и Букина. Мы бы хотели, чтобы они катались, у них огромный потенциал»

Теги сборная России танцы на льду Александр Свинин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Тренер Александр Свинин ответил на вопрос о возвращении фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина к соревнованиям.

В сентября пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду объявляли о паузе в карьере.

«У нас пока нет конкретных дат их возвращения. Пока сезон не закончился, сложно говорить. Ребята поддерживают форму самостоятельно. Мы стараемся сделать так, чтобы на первых соревнованиях, которые будут, они были в нормальном состоянии.

У нас был разговор. Мы изначально планировали, что ребята хотят продолжать. Понимаю, что сейчас такая ситуация, что может что‑то случиться, но тем не менее мы бы хотели, чтобы Саша с Ваней катались. У них огромный потенциал. Они еще недосказали то, что могли бы сделать, – сказал Свинин.

9 комментариев

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Iuasamotu
Ответ Katerina Sunny
Вам бы романы писать, Иван воспитывает сына. И Саша вроде замуж собиралась.
Вот-вот, вроде бы замуж собрались и внебрачного сына воспитывают, а Иван да Саша, ждут своего совместного счастья..
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Любитель_ФК
Этим-то что мешает кататься? Были бы сейчас лидерами, собрали бы весь призовой фонд за танцы. Им достаточно было в пол силы прокатать, все бы выиграли. Как раз их пауза непонятна. Весь сезон побыли бы лидерами. Единственно что можно понять, это все надоело.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Iuasamotu
Степанова очень любит Букина и по-прежнему хочет с ним сблизиться. Но, Иван себе цены не сложит, поэтому и не имеет женщины, которая затмила бы его разум. Ивану льстит расположение Александры к нему, отсюда и чудаковатые паузы, ибо он хочет журавлиху в небе, в то время как любопытная синичка стучит ему в ладошку
Что за бред.....
+1
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Katerina Sunny
Ответ Iuasamotu
Степанова очень любит Букина и по-прежнему хочет с ним сблизиться. Но, Иван себе цены не сложит, поэтому и не имеет женщины, которая затмила бы его разум. Ивану льстит расположение Александры к нему, отсюда и чудаковатые паузы, ибо он хочет журавлиху в небе, в то время как любопытная синичка стучит ему в ладошку
Вам бы романы писать, Иван воспитывает сына. И Саша вроде замуж собиралась.
+12
0
+12
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Iuasamotu
Степанова очень любит Букина и по-прежнему хочет с ним сблизиться. Но, Иван себе цены не сложит, поэтому и не имеет женщины, которая затмила бы его разум. Ивану льстит расположение Александры к нему, отсюда и чудаковатые паузы, ибо он хочет журавлиху в небе, в то время как любопытная синичка стучит ему в ладошку
+1
-7
-6
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Девушка Безимени
свирин... эт кто еще..
+2
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ИннаВБ
Ответ Olga.t
фамилия тренера в заголовке написана неправильно!
Корректор спит
+1
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Olga.t
фамилия тренера в заголовке написана неправильно!
+1
0
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JSV
Немножко ошиблись в клавиатуре, не туда пальцем тыкнули. Ну не беда, у нас все не роботы, кроме....
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