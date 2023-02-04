Алексей Железняков: «Дюамель – токсичная девочка, такое бывает, когда в личной жизни все плохо. Счастья ей бабского, как говорится!»
Хореограф Алексей Железняков отреагировал на высказывания двукратной чемпионки мира Меган Дюамель о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам.
Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска атлетов из России.
«Меган Дюамель – токсичная девочка. Девочки бывают такими токсичными, когда у них в личной жизни все плохо.
Желаю, чтобы у нее в личной жизни все наладилось, чтобы она была счастливым человеком, потому что счастливый человек никогда не будет про кого‑то гадости говорить или писать.
А желчные люди, которые живут в вечном негативе, они, как Дюамель, вечно что‑то говорят. Насколько помню, это не первое ее высказывание. Счастья ей бабского, как говорится!» – сказал Железняков.
Дюамель о словах главы НОК Канады про допуск россиян: «Извините, но нет. Конфликт на Украине и допинговая программа идут вразрез с олимпийскими ценностями»
То, что Дюамель токсична - здесь не может быть двух мнений. Но и он сам недалеко от нее ушел.
Причины токсичности мальчика Алексея всё ещё устанавливаются 😆
Кого же теперь поддержать?))
В отличие от Дюамель, у которой все хорошо
ПС: не оправдываю Дюамель ни разу, но не Железнякову про ее токсичность вещать.