Алексей Железняков: «Дюамель – токсичная девочка, такое бывает, когда в личной жизни все плохо. Счастья ей бабского, как говорится!»

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на высказывания двукратной чемпионки мира Меган Дюамель о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам.

Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска атлетов из России.

«Меган Дюамель – токсичная девочка. Девочки бывают такими токсичными, когда у них в личной жизни все плохо.

Желаю, чтобы у нее в личной жизни все наладилось, чтобы она была счастливым человеком, потому что счастливый человек никогда не будет про кого‑то гадости говорить или писать.

А желчные люди, которые живут в вечном негативе, они, как Дюамель, вечно что‑то говорят. Насколько помню, это не первое ее высказывание. Счастья ей бабского, как говорится!» – сказал Железняков.

Дюамель о словах главы НОК Канады про допуск россиян: «Извините, но нет. Конфликт на Украине и допинговая программа идут вразрез с олимпийскими ценностями»