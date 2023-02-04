Алексей Железняков: «Дюамель – токсичная девочка, такое бывает, когда в личной жизни все плохо. Счастья ей бабского, как говорится!»

Теги МОК Меган Дюамель Париж-2024 Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на высказывания двукратной чемпионки мира Меган Дюамель о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам. 

Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска атлетов из России.

«Меган Дюамель – токсичная девочка. Девочки бывают такими токсичными, когда у них в личной жизни все плохо.

Желаю, чтобы у нее в личной жизни все наладилось, чтобы она была счастливым человеком, потому что счастливый человек никогда не будет про кого‑то гадости говорить или писать.

А желчные люди, которые живут в вечном негативе, они, как Дюамель, вечно что‑то говорят. Насколько помню, это не первое ее высказывание. Счастья ей бабского, как говорится!» – сказал Железняков. 

Дюамель о словах главы НОК Канады про допуск россиян: «Извините, но нет. Конфликт на Украине и допинговая программа идут вразрез с олимпийскими ценностями»

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32 комментария

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Фёдор Молчанов
Cейчас домохозяйки популярно объяснят, что не баба, а девушка, женщина.
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Лжетрофеич
А ты, Алёша, не токсичный. Ты просто хамло и пошляк.
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JL JL
Чем больше эти сумасшедшие на нее кидаются, тем больший интерес она вызывает. А, ведь раньше я ее не замечала, но, такое чувство, что скоро уважать начну.
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Леличек
Ответ Gemma157
То есть по мнению Железнякова все люди с удавшейся личной жизнью добрые, а одинокие люди злые? Что за странное мышление?
Ну, такое и впрямь часто бывает, но по моему у Дюамель и муж есть, и дочь, то есть вроде в личной жизни все в порядке.
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sava k
Мерзость какая!!!!!!!
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Рустем Галеев
ничего хорошего ей желать не надо
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Владимир Харько
Ответ Gemma157
То есть по мнению Железнякова все люди с удавшейся личной жизнью добрые, а одинокие люди злые? Что за странное мышление?
Это у Вас странная логика, он лишь сказал что девочки бывают такими токсичными, когда у них в личной жизни все плохо.
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ribikorto
Сложно быть токсичнее Дюамель. Так считают люди, которые не читали высказывания Железнякова
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SofiaSkating
И еще мужа богатого забыл Железняков пожелать Дюамель))
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faina_
Кто бы говорил...
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Юлия Величко
В таком случае остаётся пожелать железяке мужского счастья. Судя по его высказываниям у него просто катастрофа в личной жизни с редкими проблесками благополучия.
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Мэри-Сью
Выходит, у Железяки все плохо в личной жизни, коли он постоянно кидает гадости в спину фигуристкам его начальницы?
То, что Дюамель токсична - здесь не может быть двух мнений. Но и он сам недалеко от нее ушел.
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пазл сошёлся
Ладно, с токсичностью девочки Меган разобрались.
Причины токсичности мальчика Алексея всё ещё устанавливаются 😆
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Olga.t
На спортсе одинаково хейтят и Дюамель, и Железнякова.
Кого же теперь поддержать?))
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expertmer2020
Железка - как о себе написал.
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Fellina
Ответ Gemma157
То есть по мнению Железнякова все люди с удавшейся личной жизнью добрые, а одинокие люди злые? Что за странное мышление?
У него не только странное мышление, но и плохие манеры.
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Wiley Fox
Ответ Gemma157
То есть по мнению Железнякова все люди с удавшейся личной жизнью добрые, а одинокие люди злые? Что за странное мышление?
Это он на Тарасову насмотрелся. Та одинокая и злая

В отличие от Дюамель, у которой все хорошо
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Fellina
Высказывания Дюамель конечно мягко говоря не всегда добрые, но пожелание «бабского счастья» он пусть пожелает себе. И чем его высказывания лучше, чем у нее?!
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Iuasamotu
Вот она, фирменная культура ТШТ
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CrazyAboutFS
Да, очень токсичная русофобка- Дюамель.
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garovatat
Бондюэль не просто токсична. Она очень злая, каменная. Очевидно ненавидит русских. Это сочится из каждого слова. В былые времена могла быть идейным лагерным блокфюрером. Прекрасно бы вписалась. Таким только дай в руки возможности и полномочия....
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SofiaSkating
Железняков,как всегда, выступил в своей неповторимой манере))
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Тайга86
Не скажу что у меня симпатия к Дюамель, она махровая русофобка и этим всё сказано...Но нейтральное к ней отношение уже появилось) И поспособствовали этому наши милейшие эксперты...у которых всё ок с внешностью, с характером, с личной жизнью...Настолько хорошо, что они позволяют себе высказываться на эти темы в адрес других.
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maripous
Откуда Железняков знает о личной жизни Дюамель? В любом случае-это очень пошлый троллинг. Не делает чести Железнякову.
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vanessa2021
У самого Железнякова с личной жизнью видимо совсем плохо, судя по тому, какие токсичные комментарии он позволял в адрес несовершеннолетней Саши Трусовой. Которая ему ничего плохого не сделала и ни разу про него ничего не сказала. .

ПС: не оправдываю Дюамель ни разу, но не Железнякову про ее токсичность вещать.
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