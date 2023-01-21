Гончаренко об отсутствии Трусовой и Щербаковой на Кубке Первого канала: «У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают. Время движется вперед»
Тренер Инна Гончаренко выразила мнение, что отсутствие Александры Трусовой и Анны Щербаковой не скажется на зрелищности Кубка Первого канала.
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 21 и 22 января в Москве.
«У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают Трусовой и Щербаковой. Время движется вперед, обстоятельства меняются.
Будет новый турнир и своя зрелищность у него. Не стоит сожалеть о прошедшем», – сказала Гончаренко.
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Это я по поводу рассуждений про средненький уровень Щербаковой, самой титулованной нашей фигуристки и единственной в мире, кто на всех без исключения соревнованиях была в призерах.
Что же те, у кого уровень выше средненького и близко не подошли к этим достижениям?
И еще.
Загитова приостановила карьеру, потому что стала безнадежно проигрывать ТЩК, травмы у нее не было.
Щербаковой сделали операцию.
Разницу чувствуете?
Или активистам это не дано понять?