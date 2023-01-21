Гончаренко об отсутствии Трусовой и Щербаковой на Кубке Первого канала: «У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают. Время движется вперед»

Тренер Инна Гончаренко выразила мнение, что отсутствие и не скажется на зрелищности Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 21 и 22 января в Москве.

«У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают Трусовой и Щербаковой. Время движется вперед, обстоятельства меняются.

Будет новый турнир и своя зрелищность у него. Не стоит сожалеть о прошедшем», – сказала Гончаренко.

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