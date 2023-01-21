Гончаренко об отсутствии Трусовой и Щербаковой на Кубке Первого канала: «У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают. Время движется вперед»

Теги Инна Гончаренко Анна Щербакова Александра Трусова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко выразила мнение, что отсутствие Александры Трусовой и Анны Щербаковой не скажется на зрелищности Кубка Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 21 и 22 января в Москве. 

«У нас много прекрасных спортсменов, которые ничем не уступают Трусовой и Щербаковой. Время движется вперед, обстоятельства меняются.

Будет новый турнир и своя зрелищность у него. Не стоит сожалеть о прошедшем», – сказала Гончаренко.

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5 комментариев

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Сергей Южин
Ответ Активист
Щербаковой не только не уступают, но даже превосходят, причем намного. Она и в свои лучшие годы показывала средненький уровень. Так что пора ей уже честно объявить о заверешении карьеры, а не тянуть кота за хвост, как это делала Сотникова несколько лет.
Не зря говорят: "Бойся активистов, которые ничего не соображают!"
Это я по поводу рассуждений про средненький уровень Щербаковой, самой титулованной нашей фигуристки и единственной в мире, кто на всех без исключения соревнованиях была в призерах.
Что же те, у кого уровень выше средненького и близко не подошли к этим достижениям?

И еще.
Загитова приостановила карьеру, потому что стала безнадежно проигрывать ТЩК, травмы у нее не было.
Щербаковой сделали операцию.
Разницу чувствуете?
Или активистам это не дано понять?
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Дудабот Уно
Действительно, "не стоит сожалеть о прошедшем", когда и в настоящем есть о чём посожалеть(
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Активист
Ответ alexnew
Сразу после Загитовой. Или только Щербакова должна завершать после пропуска сезона, а другие могут целый цикл пропустить и ничего? :)
Загитовой тоже стоило бы формально завершить, но она хотя бы объявила о "паузе", то есть, чтобы на соревнованиях её не ждали, а Щербакова всё еще кормит обещаниями, хотя понятно и по её форме, и по увлечением шоубизом, что она никогда не вернется.
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alexnew
Ответ Активист
Щербаковой не только не уступают, но даже превосходят, причем намного. Она и в свои лучшие годы показывала средненький уровень. Так что пора ей уже честно объявить о заверешении карьеры, а не тянуть кота за хвост, как это делала Сотникова несколько лет.
Сразу после Загитовой. Или только Щербакова должна завершать после пропуска сезона, а другие могут целый цикл пропустить и ничего? :)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Активист
Щербаковой не только не уступают, но даже превосходят, причем намного. Она и в свои лучшие годы показывала средненький уровень. Так что пора ей уже честно объявить о заверешении карьеры, а не тянуть кота за хвост, как это делала Сотникова несколько лет.
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