Екатерина Боброва: «На то, что происходит сейчас в наших танцах, очень больно смотреть»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва поделилась мнением о российских танцах на льду.

«На то, что происходит сейчас в танцах, конечно, мне лично очень больно смотреть. Но, возможно, сейчас есть некий временный спад. Такое бывает часто в послеолимпийских сезонах. К примеру, в 2010 году у нас был спад у девочек, и в спортивных парах тоже происходила смена поколений. Сейчас у нас девочки прекрасные, пары топовые. А вот у танцев небольшой упадок.

Но, мне кажется, в танцах всю эту историю, пока у нас нет международных стартов, можно обратить и в плюс. У нас есть время на подготовку, и когда мы выйдем на международную арену (а я верю, что это должно произойти, и надеюсь, что скоро), у нас уже будут сильные дуэты. 

Пары расстаются, партнеры меняются, на недавнем чемпионате России практически половина дуэтов были новыми. А опытные сейчас не совсем в отличной форме. Так что это время надо использовать, чтобы мы подготовили конкурентоспособные танцевальные пары.

Лично я очень надеюсь на возвращение пары СтепановаБукин. Сейчас они взяли перерыв, чтобы залечить раны, чтобы немножко выдохнуть. Они имеют на это право. И очень надеюсь, что они вернутся. И к этой профессиональной паре все будут тянуться», – сказала Боброва.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

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4 комментария

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Pion19
я думаю, что и Бобровой придется вернуться...
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sabina_katarina
Откуда взяться сильным дуэтам, если тренеров приличных нет? Все эти жулины с жуками давно свой ресурс выработали, а недавно закончившие особо не рвутся тренировать. Хотя чему они могут научить, если сами годами варились в этом котле? Все эти кустаровские девы без чувства позы и антитанцевальные, или неедущие девы Жук. А кто танцы приличные будет ставить? Опять плагиатить и самих себя перетанцовывать? И куда на таком багаже можно уехать?
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Elena Savanuk
"... у танцев небольшой упадок"

Ничесе - небольшой упадок ! Очень уж дипломатично Екатерина высказывается о развале российских танцев...
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Маргарита В Сафронова
Обычный переходный период. Переживём.
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