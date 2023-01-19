Екатерина Боброва: «На то, что происходит сейчас в наших танцах, очень больно смотреть»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде поделилась мнением о российских танцах на льду.

«На то, что происходит сейчас в танцах, конечно, мне лично очень больно смотреть. Но, возможно, сейчас есть некий временный спад. Такое бывает часто в послеолимпийских сезонах. К примеру, в 2010 году у нас был спад у девочек, и в спортивных парах тоже происходила смена поколений. Сейчас у нас девочки прекрасные, пары топовые. А вот у танцев небольшой упадок.

Но, мне кажется, в танцах всю эту историю, пока у нас нет международных стартов, можно обратить и в плюс. У нас есть время на подготовку, и когда мы выйдем на международную арену (а я верю, что это должно произойти, и надеюсь, что скоро), у нас уже будут сильные дуэты.

Пары расстаются, партнеры меняются, на недавнем чемпионате России практически половина дуэтов были новыми. А опытные сейчас не совсем в отличной форме. Так что это время надо использовать, чтобы мы подготовили конкурентоспособные танцевальные пары.

Лично я очень надеюсь на возвращение пары – . Сейчас они взяли перерыв, чтобы залечить раны, чтобы немножко выдохнуть. Они имеют на это право. И очень надеюсь, что они вернутся. И к этой профессиональной паре все будут тянуться», – сказала Боброва.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов