Танцевальные дуэты не будут участвовать в Кубке Первого канала (ТАСС)

канала по фигурному катанию пройдет без участия танцевальных дуэтов.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В этом году танцоры в соревнованиях принимать участия не будут», – сообщил источник.

Турнир состоится 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».