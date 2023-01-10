Танцевальные дуэты не будут участвовать в Кубке Первого канала (ТАСС)
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет без участия танцевальных дуэтов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В этом году танцоры в соревнованиях принимать участия не будут», – сообщил источник.
Турнир состоится 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».
В позапрошлом году пар было много, и итог всё равно был предсказуем по тем баллам, которые танцевальным парам в сезоне ставили. То есть, опять интриги никакой.
В этом году КА и ХЧ болели в декабре, неизвестно, как идёт восстановление у девочек. Форсировать его перед КПК - не очень хорошая идея. ХБ никакие весь сезон, и как бы к Х. здесь не относились, а проблемы со здоровьем у неё явно есть. Остальных пар немного, да и они пока не именитые совершенно.
Танцы - вид предсказуемый, все местные топы не в лучшей форме, вот и решили на КПК их не звать.
Что за капризы.
Конечно они могут Упасть несколько раз, но даже в этом случае результат Известен!
Танцы – слабое звено всего Фигурного катания и исправить это можно только революционными переменами ВСЕГО, что в них есть. Но на это никто идти не собирается. По сравнению с остальными видами, популярность Танцев почти Нулевая, и перспектив Нет.
Наверно муж-продюсер ни на что особо не влияет, как тут сочиняют.