Танцевальные дуэты не будут участвовать в Кубке Первого канала (ТАСС)

Теги сборная России танцы на льду ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет без участия танцевальных дуэтов. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«В этом году танцоры в соревнованиях принимать участия не будут», – сообщил источник.

Турнир состоится 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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48 комментариев

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Ответ Gemma157
Учитывая какой уровень танцев в этом сезоне, то это вообще не потеря
Подобными решениями навряд ли можно этот уровень как то поднять, скорее наоборот((( Пусть бы ПН и ШД выступили, раз другие пары пока не в лучших кондициях, хорошие произвольные у каждого из этих дуэтов, жаль не придётся посмотреть.
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private dancer
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Ответ Утренняя Аврора
Перестраховались. А вдруг Лиза опять упадет? Лучше, где-нибудь, на море отсидеться. А молодые пары? Да, чихать всем на них. Еще деньги на них тратить. Подумали главные спонсоры.
Там,как оказалось, у некоторых молодых и так неплохо с деньгами. Точнее, у их родителей.
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aleshon
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Ответ private dancer
Давно пора.
Раз так, значит нужно результаты на гран-при России аннулировать.
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Анна Минакова
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Как же вторые Пападакисы расстроились наверно 😂😂
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olvl
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Ответ Светлана Менова
Ну сами посудите: Худа с Базиным опять будут валяться, Василиса и Ирина после тяжёлого гриппа. На кого смотреть? Остаются только Пасечник - Некрасов и Шанаева - Дрозд.
На тех и смотреть, кто остаётся). ПН очень даже интересная пара.
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private dancer
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Ответ aleshon
А на гран-при России танцы не уберут? Интересно.
Давно пора.
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aleshon
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Ответ Наталья Новикова
Ну и правильно. Танцы у нас--блатной позор.
Можно вообще сборную по танцам распускать, пока не поменяют систему судейства.
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Elena Bogach
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Перетрудились на ЧР..
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UserFreud
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Ответ Syndycate
Ну в прошлом году вообще 2 пары всего было, Вику с Никитой дали красным) Сейчас спокойно могли набрать 4 пары, и ровно их распределить по командам, странное решение
Да, в том году вообще "здорово" придумали, дали гарантированные +2 для одной из команд (+1 после КП и ещё +1 после ПП). Соревновательный смысл этого вида сводился к нулю, потому что Вика и Никитос при любых прокатах обошли бы СБ. Надо было добавлять ещё 2 пары. ХБ и ещё кого-нибудь могли нарыть после массового распада в танцах. Как раз были бы СБ и ХБ у синих и СК и пара послабее у красных. Или наоборот. Это несущественно, поскольку разница была бы нулевой. Но сделали то, что сделали.
В позапрошлом году пар было много, и итог всё равно был предсказуем по тем баллам, которые танцевальным парам в сезоне ставили. То есть, опять интриги никакой.
В этом году КА и ХЧ болели в декабре, неизвестно, как идёт восстановление у девочек. Форсировать его перед КПК - не очень хорошая идея. ХБ никакие весь сезон, и как бы к Х. здесь не относились, а проблемы со здоровьем у неё явно есть. Остальных пар немного, да и они пока не именитые совершенно.
Танцы - вид предсказуемый, все местные топы не в лучшей форме, вот и решили на КПК их не звать.
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Туц
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Ответ Роман Волков
Главная причина это – Предсказуемость результатов! Конечно они могут Упасть несколько раз, но даже в этом случае результат Известен! Танцы – слабое звено всего Фигурного катания и исправить это можно только революционными переменами ВСЕГО, что в них есть. Но на это никто идти не собирается. По сравнению с остальными видами, популярность Танцев почти Нулевая, и перспектив Нет.
исправить это можно было бы хотя бы более справедливым судейством. Но очередь и блат в танцах важнее самих танцев.
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Наталья Новикова
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Ну и правильно. Танцы у нас--блатной позор.
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Девочка с севера
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Ой да и слава Богу! Танцы последнее время вообще дискредитировали себя как вид!
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aleshon
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На гран-при России честного судейства в танцах не будет. После ухода Шеховцовой в танцах полный разлад.
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Андрей Рыбалко
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Надеюсь увеличат количество участников у одиночников или в парах
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Anastasia 17
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Ответ Лилибет
Жаль,хотелось посмотреть на Кагановскую/Ангелопола,такие классные они(
Да ,мне тоже именно на них хотелось посмотреть
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Утренняя Аврора
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Перестраховались. А вдруг Лиза опять упадет? Лучше, где-нибудь, на море отсидеться. А молодые пары? Да, чихать всем на них. Еще деньги на них тратить. Подумали главные спонсоры.
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aleshon
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Зато рейтинги на первом канале будут выше и будет возможность показать кубок в прямом эфире.
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Ярик01
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Есть официальная дисциплина, надо проводить и танцы.
Что за капризы.
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aleshon
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Вместо того чтобы продать права на Okko, Первый канал просто убирает самый нерейтоговый вид программы из турнира. Судейских скандалов меньше не станет.
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aleshon
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А на гран-при России танцы не уберут? Интересно.
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rtun
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Ответ Syndycate
Ну в прошлом году вообще 2 пары всего было, Вику с Никитой дали красным) Сейчас спокойно могли набрать 4 пары, и ровно их распределить по командам, странное решение
Папка экономит🤣
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Роман Волков
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Главная причина это – Предсказуемость результатов!
Конечно они могут Упасть несколько раз, но даже в этом случае результат Известен!
Танцы – слабое звено всего Фигурного катания и исправить это можно только революционными переменами ВСЕГО, что в них есть. Но на это никто идти не собирается. По сравнению с остальными видами, популярность Танцев почти Нулевая, и перспектив Нет.
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Shtirly
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Зачем нужны танцы, когда независимо от проката первыми будут полюбому ХБ? Это читерство...
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Goga
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ХБ наверно очень хотели участвовать, второй год их получается прокатывают с КПК.
Наверно муж-продюсер ни на что особо не влияет, как тут сочиняют.
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Gemma157
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Учитывая какой уровень танцев в этом сезоне, то это вообще не потеря
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