Распался танцевальный дуэт Влада Павленина – Александр Алексанян

Распался российский танцевальный дуэт Влада Павленина – Александр Алексанян.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.

«Александр принял решение завершить карьеру (фигуристу 23 года – Sports.ru), но мы пока этот вопрос с ним не обсуждали.

Думаю, он поторопился, но раз ситуация складывается таким образом, будем искать Владе нового партнера.

Она еще молода – ей 18 лет, она намерена продолжать карьеру», – рассказала Крылова.

Накануне фигуристы заняли 10-е место на чемпионате России в Красноярске.