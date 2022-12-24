Распался танцевальный дуэт Влада Павленина – Александр Алексанян

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Влада Павленина Александр Алексанян Фигурное катание

Распался российский танцевальный дуэт Влада ПавленинаАлександр Алексанян.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.

«Александр принял решение завершить карьеру (фигуристу 23 года – Sports.ru), но мы пока этот вопрос с ним не обсуждали.

Думаю, он поторопился, но раз ситуация складывается таким образом, будем искать Владе нового партнера.

Она еще молода – ей 18 лет, она намерена продолжать карьеру», – рассказала Крылова.

Накануне фигуристы заняли 10-е место на чемпионате России в Красноярске.

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3 комментария

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Elenavasilevna
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Вирус какой то в наших танцах, прямо во время сезона пары разваливаются.
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MyCA
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Опять Девисы виноваты или это происки Худы?
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Vendetta4111323
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Новость дня прям.
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