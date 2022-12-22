Алексей Ягудин: «Поднятие возраста было прогнозируемо. На мой взгляд, это плохо, это искусственный тормоз для прогресса»

Олимпийский чемпион высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Поднятие возраста – это было прогнозируемо. Но у нас в любой возрастной группе есть тот, кто будет побеждать, если это касается женского катания. Для чего сделали? Чтобы хоть какой-то шанс дать взрослым спортсменкам из других стран. Здесь все очевидно. Возможно, я некомпетентен.

На мой взгляд, это плохо, потому что это искусственный тормоз для прогресса.

В остальном изменения правил, чтобы какие-то изменения были. Ну произошли изменения… Они каждый год что-то там меняют.

Что касается других правил… У нас такой вид спорта. Это не пробежать 100-метровку, где ты очевидно либо первый, либо второй, либо третий и так далее. У нас есть фактор нравится-не нравится. И при любой системе все равно можно найти лазейки, чтобы кого-то чуть подтянуть, а кого-то чуть принизить.

Когда у тебя существует человеческий фактор, когда тебе говорят: это внутреннее ребро, а ты говоришь: нет, наружное… А нас двое, а всего их (специалистов техбригады) трое, ты заведомо проигрываешь. И уже элемент оценивается по более низкой базовой стоимости.

Что и система 6.0, когда можно было просто сказать: а мне понравилось, поэтому вторую оценку вот так ставлю. Вот, например, я априори не фанат классической музыки. И когда в очередной раз уже сотый год берут какую-нибудь «Кармен» или «Ромео и Джульетту», я думаю: ну столько музыки интересной, почему? Я не любитель, поэтому я буду смотреть на выступление уже чуть более напряженно, чем на тех спортсменов, которые катаются под то, что мне приятно слышать. И у всех так происходит.

Судьи – это живые люди. В нашем спорте, пока существует вопрос нравится-не нравится, всегда будут кому-то чуть помогать, кому-то нет. Поэтому изменения в правилах оценивания не особо повлияют», – сказал Ягудин в интервью Лауре Джугелии.