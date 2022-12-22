Ягудин о Трусовой: «Где то, от чего мы охали и ахали? Если она захочет, то вернет четверные. Но сейчас я вижу отрешенность»

Олимпийский чемпион высказался о выступлениях фигуристки Александры Трусовой после Олимпийских игр в Пекине.

На Олимпиаде Трусова завоевала серебро, уступив одногруппнице Анне Щербаковой. В сентябре она ушла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

– Конкуренция в одной группе не может мешать в плане техники, она может разрушать психологически. Но Аня Щербакова олимпийская чемпионка. А кто недоволен? Тот, кто уходил. Но получилось ли что-то? Нет.

– Но пока. Мы же не знаем, как дальше будут разворачиваться события.

– Не получится.

– То есть ты не веришь, что Саша Трусова может стать олимпийской чемпионкой?

– Верю. Почему нет? Это в их руках, их ногах. Но то, что я вижу, как изменился этот человек – берем конкретно Сашу – где даже близко то, от чего мы охали и ахали? Где 5 четверных? Хорошо, не 5 – ну 4, ну 3, ну 2. Нет ни одного сейчас.

– Это следствие ее перехода от Этери?

– Все вместе. Мы видели ее искренние эмоции на Олимпиаде между прокатом и награждением. Почему она должна скрывать? Это ее реакция. Одно дело, ты приезжаешь и думаешь: в шестерку бы попасть. И тут раз – ты второй или третий. И ты расстраиваешься – это расстройство от счастья. А когда ты приезжаешь побеждать…

Как мне кажется, Саша проиграла только из-за своего упрямства, штурмуя тот элемент, который явно не нужен. У нее был другой козырь в рукаве, который она периодически доставала – количество четверных. Не понимаю, с чем связано стремление кому-то что-то доказать – зачем?

– Хочет рекорд поставить.

– Нет, если ради рекордов – можно заходить на все, что угодно. Но я никогда не поверю… Хотя кто знает. Зная нестандартность мышления , что на первом месте для нее – очередной рекорд или все-таки олимпийская медаль?

Для меня золотая медаль немного важнее какого-то рекорда или быть в книге почетной. Олимпиаду Саша проиграла только попыткой исполнить тройной аксель в короткой программе. И часто она проигрывала так турниры.

Все зависит от того, найдет ли она мотивацию. Мы же слышали эту фразу: я не хочу, я ненавижу фигурное катание. Это удар, сильнейший удар. Ну а дальше если она действительно захочет в голове, а не в планах, которые мы пишем в федерацию или вербально. Если она захочет, она вернет все четверные. Но в данный момент я вижу небольшую отрешенность, – сказал Ягудин в интервью Лауре Джугелии.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде