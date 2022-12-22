Российские фигуристы и высказались о внимании журналистов к их дуэту.

«Что бы мы ни сказали, выдирается из контекста. Мы без международных стартов стараемся искать мотивацию, выступать», – сказал Базин.

«Последнее время слишком много пишущих журналистов оказывают внимание мне и нашей паре, нет настроения, если честно. В этом нет вашей вины, наверное, но у меня нет желания (говорить). Что бы я ни сказала, разлетается.

Такого внимания нам не нужно, лучше ничего не говорить, чтобы никто ничего не писал», – сказала Худайбердиева.

Также фигуристы прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России. Они лидируют с 83,70 баллами. В прокате Худайбердиева упала и споткнулась.

«Наш самый классный ритмический танец был на этапе в Самаре, по раскрытию, подаче и целостности. Сейчас мы до него недоработали.

Все болеют, за неделю до старта это нас не обошло. Лиза испытала на себе все стадии гриппа, она старалась доехать, на тренировках все было классно.

Мы старались показать все, что наработали за полгода, считаю, что мы и наша команда за полгода сильно шагнула вперед.

В 6 утра поехали на автобусе, я встал в 5:10, Лиза, наверное, еще раньше, чтобы мейк-ап сделать. Проблема была в том, чтобы уснуть, но мы готовились к этому полгода», – сказал Базин на пресс-конференции.

Фокусы c фигурными оценками – Худайбердиева и Базин стали парой, которую год назад сами осуждали