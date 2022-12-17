«Поздравляю мое счастье, мою печаль, а в целом – мою гордость тренерской жизни». Мишин поздравил Туктамышеву с 26-летием

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Сегодня российской фигуристке Елизавете Туктамышевой исполнилось 26 лет.

Спортсменку поздравил тренер Алексей Мишин.

«Поздравляю Лизу – мое счастье, мою печаль, а в целом – мою гордость тренерской жизни», – сказал Мишин.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, также она завоевывала серебро ЧМ-2021 и бронзу ЧЕ-2013. В сезоне 2014/15 она побеждала в финале Гран-при, а в сезоне-2012/13 выигрывала чемпионат России.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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