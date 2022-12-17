«Поздравляю мое счастье, мою печаль, а в целом – мою гордость тренерской жизни». Мишин поздравил Туктамышеву с 26-летием
Сегодня российской фигуристке Елизавете Туктамышевой исполнилось 26 лет.
Спортсменку поздравил тренер Алексей Мишин.
«Поздравляю Лизу – мое счастье, мою печаль, а в целом – мою гордость тренерской жизни», – сказал Мишин.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, также она завоевывала серебро ЧМ-2021 и бронзу ЧЕ-2013. В сезоне 2014/15 она побеждала в финале Гран-при, а в сезоне-2012/13 выигрывала чемпионат России.
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
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