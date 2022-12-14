Александр Свинин: «Нарижный собирается продолжать кататься, ищет партнершу. Он хочет выступать за Россию»

Тренер Александр Свинин рассказал, что фигурист Девид Нарижный намерен продолжить карьеру с новой партнершей после распада дуэта с .

– Девид собирается продолжать кататься, он ищет партнершу. В середине сезона сложно это сделать. Видимо, будет пытаться после чемпионата России. Он пока катается один, ему есть чем заняться.

– Рассматривает ли он вариант с иностранной партнершей?

– Пока такой вариант не смотрели. Знаем, что Девид хочет выступать за Россию.

– Но можно же в теории найти зарубежную партнершу, которая согласится выступать за Россию?

– Может быть, такой вариант тоже не отвергаем. Если партнерша подойдет, то почему бы и нет.

– В России есть сейчас свободные партнерши, которые могут встать в пару с Девидом?

– В самый разгар сезона не могу сказать. Обычно, когда заканчивается сезон, начинаются какие‑то перестановки. Заранее трудно что‑то предполагать, – сказал Свинин.

Нарижный о распаде дуэта с Морозов: «Аннабель сказала: «Как ты собираешься здесь работать?» Но разве для полноценной подготовки обязательно ехать в США?»