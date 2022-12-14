Александр Свинин: «Нарижный собирается продолжать кататься, ищет партнершу. Он хочет выступать за Россию»

Теги сборная России танцы на льду Александр Свинин Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

Тренер  Александр Свинин рассказал, что фигурист Девид Нарижный намерен продолжить карьеру с новой партнершей после распада дуэта с Аннабель Морозов.

– Девид собирается продолжать кататься, он ищет партнершу. В середине сезона сложно это сделать. Видимо, будет пытаться после чемпионата России. Он пока катается один, ему есть чем заняться.

– Рассматривает ли он вариант с иностранной партнершей?

– Пока такой вариант не смотрели. Знаем, что Девид хочет выступать за Россию.

– Но можно же в теории найти зарубежную партнершу, которая согласится выступать за Россию?

– Может быть, такой вариант тоже не отвергаем. Если партнерша подойдет, то почему бы и нет.

– В России есть сейчас свободные партнерши, которые могут встать в пару с Девидом?

– В самый разгар сезона не могу сказать. Обычно, когда заканчивается сезон, начинаются какие‑то перестановки. Заранее трудно что‑то предполагать, – сказал Свинин. 

Нарижный о распаде дуэта с Морозов: «Аннабель сказала: «Как ты собираешься здесь работать?» Но разве для полноценной подготовки обязательно ехать в США?»

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