«Только благодаря ежедневной работе с моими тренерами». Муравьева получила звание мастера спорта России

Теги сборная России фото женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Муравьева получила звание мастера спорта.

«Мастер спорта России. Только благодаря ежедневной работе с моими тренерами», – написала Муравьева.

Спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева дважды была второй на этапах Гран-при России.

Она не прошла стажировку у Тутберидзе, но раскрылась у Плющенко: главная фигуристка «Ангелов» дебютирует среди взрослых

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