«Только благодаря ежедневной работе с моими тренерами». Муравьева получила звание мастера спорта России

Российская фигуристка получила звание мастера спорта.

«Мастер спорта России. Только благодаря ежедневной работе с моими тренерами», – написала Муравьева.

Спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева дважды была второй на этапах Гран-при России.

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