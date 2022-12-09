«Только благодаря ежедневной работе с моими тренерами». Муравьева получила звание мастера спорта России
Российская фигуристка Софья Муравьева получила звание мастера спорта.
«Мастер спорта России. Только благодаря ежедневной работе с моими тренерами», – написала Муравьева.
Спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко. В этом сезоне Муравьева дважды была второй на этапах Гран-при России.
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