Бетина Попова: «Вчера был явно не день Туктамышевой, но сами попытки четверного – очень серьезная заявка. Спасибо Лизе за эти попытки и риск»

Экс-фигуристка, хореограф поделилась мнением о выступлении на чемпионате России по прыжкам.

«Конечно, это был не Лизин день явно – была и «бабочка» на тройном акселе, и две сорванные попытки четверного. Но сами попытки, конечно, очень серьезная заявка.

Возможно, это был хороший тест перед соревнованиями – проверить, как Лиза в стрессовой ситуации справляется с четверным, готов он до конца или нет, стоит ли поднажать или, наоборот, чуть-чуть сбавить обороты в подготовке.

Профессор (тренер – Sports.ru) уж точно знает, что с этим делать. Спасибо Лизе за эти попытки и этот риск.

Так что прыжковый турнир получился очень интересным, ярким. Жеребьевка была проведена в очень интересном формате. Думаю, другим национальным федерациям будет интересно перенять наш опыт», – сказала Попова.

Также Попова оценила соревнования пар в рамках командного турнира.

«Прыжковый турнир получился замечательным, командная часть мне понравилась, личную было не столь зрелищно смотреть. Командная часть была зрелищна, особенно среди пар, потому что я работаю с парами. Наверное, это был самый интересный вид.

Две пары из трех показали четверную подкрутку, Бойкова и Козловский – для меня герои этого прыжкового турнира, они покорили меня этим риском, этой попыткой четверного выброса.

Пусть у Бойковой и Козловского не получилось выехать в этот раз, но ребята усложняются, где это еще делать как не на прыжковом турнире?» – приводит слова Поповой ТАСС.

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