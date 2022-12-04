Евгений Плющенко: «Моя команда – первые в истории чемпионы России по прыжковом элементам! Муравьева – вице-чемпионка России по прыжкам! Горжусь!»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о победе своей команды на чемпионате России по прыжкам.

«Моя команда – первые в истории Чемпионы России по прыжковом элементам!

Софья Муравьева – вице-чемпионка России по прыжкам! Горжусь!» – написал Плющенко в соцсети.

За команду Плющенко выступали , , , Никита Сарновский, и , , .