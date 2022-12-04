Евгений Плющенко: «Моя команда – первые в истории чемпионы России по прыжковом элементам! Муравьева – вице-чемпионка России по прыжкам! Горжусь!»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе своей команды на чемпионате России по прыжкам. 

«Моя команда – первые в истории Чемпионы России по прыжковом элементам!

Софья Муравьева – вице-чемпионка России по прыжкам! Горжусь!» – написал Плющенко в соцсети. 

За команду Плющенко выступали Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Никита Сарновский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Макар Игнатов, Петр Гуменник

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