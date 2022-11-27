Туктамышева чисто исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями на этапе Гран-при России в Перми

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми.

Туктамышева исполнила секвенцию тройной аксель – двойной аксель и сольный тройной аксель. 

Также она прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Фигуристка получила за прокат 161,20 балла (85,10 за технику).

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