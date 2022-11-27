Туктамышева чисто исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями на этапе Гран-при России в Перми

Российская фигуристка выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Перми.

Туктамышева исполнила секвенцию тройной аксель – двойной аксель и сольный тройной аксель.

Также она прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Фигуристка получила за прокат 161,20 балла (85,10 за технику).