Алла Шишкина: «Очень хотела бы сделать интервью с Тутберидзе, но ее агент сказала, что Этери Георгиевна интервью не дает – только для Первого канала»
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что хотела бы взять интервью у тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Я бы очень хотела сделать интервью с Этери Георгиевной. Я даже подходила к ее агенту Марии Шашиной, но она сказала, что Этери Георгиевна интервью не дает – только для Первого канала.
Не знаю, выхода два, ха-ха: либо идти на Первый канал, либо все-таки пытаться взять у нее интервью», – сказала Шишкина.
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