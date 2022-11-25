Алла Шишкина: «Очень хотела бы сделать интервью с Тутберидзе, но ее агент сказала, что Этери Георгиевна интервью не дает – только для Первого канала»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию заявила, что хотела бы взять интервью у тренера по фигурному катанию .

«Я бы очень хотела сделать интервью с Этери Георгиевной. Я даже подходила к ее агенту Марии Шашиной, но она сказала, что Этери Георгиевна интервью не дает – только для Первого канала.

Не знаю, выхода два, ха-ха: либо идти на канал, либо все-таки пытаться взять у нее интервью», – сказала Шишкина.

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