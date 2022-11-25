Алла Шишкина: «Очень хотела бы сделать интервью с Тутберидзе, но ее агент сказала, что Этери Георгиевна интервью не дает – только для Первого канала»

Теги синхронное плавание сборная России Первый канал женское катание Этери Тутберидзе Алла Шишкина Мария Шашина Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что хотела бы взять интервью у тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я бы очень хотела сделать интервью с Этери Георгиевной. Я даже подходила к ее агенту Марии Шашиной, но она сказала, что Этери Георгиевна интервью не дает – только для Первого канала.

Не знаю, выхода два, ха-ха: либо идти на Первый канал, либо все-таки пытаться взять у нее интервью», – сказала Шишкина.

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