Косторная об уходе от Тутберидзе: «К нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешали. Из-за них ездишь по кругу, замерзаешь, а на тебя орут, чтобы ты катался»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, почему весной 2020 года ушла от тренера Этери Тутберидзе.

– В августе 2020 года ты ушла от Тутберидзе. Как это ей сказала?

– Говорила с ней два раза. Один раз меня развернули с КПП в Новогорске – мол, у меня нет пропуска. Мне тогда было 16 лет. Все думали, что я передумаю – но нет. У нас в квартире шел ремонт, мы с мамой жили в одной комнате, но тут она уехала, я позвонила Этери Георгиевне и сказала, что хочу работать по-другому. Через пять минут вышел пост в моих соцсетях. Позвонила мама и спросила: “Это что?” Я ответила, что перешла. Стало легче.

– Тогда была претензия, что ты предъявляешь большие требования, отказываешься тренироваться с другими спортсменами.

– У нас была группа. И к нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешают. У каждого есть свой коридор. Но из-за того, что маленькие спортсмены нарушали его своими падениями, то весь поток нарушался. У нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. И пока ты ездишь по кругу, то ты замерзаешь. Ты забываешь навык, становишься вялым. И на тебя орут, чтобы ты катался.

– Ты одна была в такой ситуации? Никто больше не катался с младшими?

– Я не привыкла к этому. Мне не нравилось то, что у нас на льду не шесть человек, а двенадцать. Это травмоопасно. Кто мне никто не прислушался, поэтому я ушла на другие условия, – сказала Косторная.

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