Распалась танцевальная пара Алиса Овсянкина – Матвей Самохин

Распался российский танцевальный дуэт Алиса Овсянкина – Матвей Самохин.

Об этом партнерша сообщила в соцсети.

«Друзья, я хочу сообщить, что наша пара Овсянкина – Самохин перестала существовать!

Я ухожу с благодарностью ко всей группе и тренерскому штабу. Спасибо Денису Эдуардовичу Самохину и Марии Валерьевне Боровиковой за проделанную работу и Матвею за 3 года сотрудничества.

Я определенно продолжу кататься и совершенствоваться в нашем непростом виде спорта. В данный момент я нахожусь в поиске партнера. Прошу отнестись с пониманием к этому решению», – написала Овсянкина.

На этапе Гран-при России в Сочи, который прошел 26-28 октября, Самохин и Овсянкина заняли второе место.