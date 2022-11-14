Анна Щербакова: «Мне очень нравится идея прыжкового турнира, нам как фигуристам интересно. Это здорово – придумывать новые форматы и развивать»

Олимпийская чемпионка и хореограф поделились мнением о командных турнирах по фигурному катанию.

Сегодня в Москве стартовали командные юношеские соревнования «Битва школ» в рамках Кубка московского спорта.

Фигуристы будут выступать на протяжении семи туров, заключительный пройдет 27 мая 2023 года. В июне состоится финал серии.

– У меня был опыт командного чемпионата мира. Командный дух действительно присутствует. Командное соперничество проскальзывает и в шутках. Чувствуется большая ответственность за команду, но мне в команде выступать легче.

– Стоит ли формат командных турниров распространять на взрослом уровне? Хотелось бы, чтобы противостояние «Хрустального» и «Ангелов Плющенко» было как в футболе?

– Мне очень нравится идея прыжкового турнира. В прошлом году у нас была ничья, были буллиты, мы выбирали трех человек... Нам как фигуристам было очень интересно. Это здорово – придумывать новые форматы и развивать, – сказала Щербакова.

«В этом году командных соревнований и так стало больше. Это не должно мешать тренировочному процессу, потому что главные соревнования – индивидуальные», – добавил Глейхенгауз.