Серафима Саханович: «После завершения карьеры решила сразу стать тренером. Самой кататься легче, чем стоять за бортиком»

Бывшая российская фигуристка рассказала о работе тренером.

Саханович, которая завершила спортивную карьеру в 2020 году, сейчас работает в команде Анны Царевой.

«Так получилось – закончила, и как будто бы сказали, куда идти, и как будто бы другого варианта ты не видишь.

Мама предлагала в шоу подольше покататься, а стать тренером потом, но я решила сразу. Да, легче было самой выйти и кататься, чем стоять за бортиком. Пока помогаю тренировать», – сказала экс-фигуристка.

Ученик Саханович Федор Малов занял 11-е место на этапе юниорского Гран-при России «Московские звезды».

«С Федей полностью работала в прошлом сезоне в другой школе – нужен был тренер по прыжкам; по спецдорожкам и уровням другой тренер помогала, накатка программы, прыжки – все было на мне.

С этого сезона Федя тренируется в большой и дружной команде , где работаю я», – сказала Саханович.