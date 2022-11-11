Серафима Саханович: «После завершения карьеры решила сразу стать тренером. Самой кататься легче, чем стоять за бортиком»
Бывшая российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о работе тренером.
Саханович, которая завершила спортивную карьеру в 2020 году, сейчас работает в команде Анны Царевой.
«Так получилось – закончила, и как будто бы сказали, куда идти, и как будто бы другого варианта ты не видишь.
Мама предлагала в шоу подольше покататься, а стать тренером потом, но я решила сразу. Да, легче было самой выйти и кататься, чем стоять за бортиком. Пока помогаю тренировать», – сказала экс-фигуристка.
Ученик Саханович Федор Малов занял 11-е место на этапе юниорского Гран-при России «Московские звезды».
«С Федей полностью работала в прошлом сезоне в другой школе – нужен был тренер по прыжкам; по спецдорожкам и уровням другой тренер помогала, накатка программы, прыжки – все было на мне.
С этого сезона Федя тренируется в большой и дружной команде Анны Царевой, где работаю я», – сказала Саханович.
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