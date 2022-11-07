Алиев о том, на что потратит призовые: «Использую для решения вопросов с жильем»

Чемпион Европы по фигурному катанию рассказал, на что потратит призовые за две победы на этапах Гран-при России.

– В данном случае вас еще ждали, как выяснилось по итогам турнира, 500 тысяч рублей за победу. А вместе с такой же суммой за золото на этапе в Москве получается миллион. Как этот миллион собираетесь потратить?

– Финансовое вознаграждение за первый этап уже поступило. И я стараюсь использовать его для решения вопросов с жильем, мне сейчас это важно и необходимо.

Но вообще, если честно, на деньгах не зацикливался ни на московском этапе, ни на казанском. И сейчас после победы не думаю – вот, меня еще 500 тысяч рублей ждут. Для меня это бонус.

Естественно, я оплачиваю налог и делюсь с тренерами, в каждой группе есть определенные правила, потому что в моей победе их вклад. Ну а в остальном... К чему жизнь поведет, куда нырну, если там деньги пригодятся, значит, пригодятся.

– То есть какой-то мечты, на которую копите, нет?

– Я раскрою небольшой секрет – собирать финансы не очень умею. Конечно, могу на что-то накопить, если ставлю цель, но сейчас нужно решать разные текущие вопросы, тратить на нужды, которые в жизни возникают, плюс родителям помогать. Всегда старался им что-то отправлять. Когда домой в Ухту приезжаю, например, иду в баню, которую отец строил в том числе и с моим финансовым участием.

Ну и какой-то запас денег хочется иметь, чтобы в конце сезона была возможность съездить комфортно отдохнуть. Или на какие-то свои хотелки потратить. Я любитель поиграть в компьютерные игры, что-то из этой области, например, приобрести.

– Евгений Плющенко писал в своей книге, что, как только смог себе позволить, купил автомобиль. В ваши хотелки машина входит?

– Я тоже, когда появилась возможность, купил сам себе автомобиль. Это было моей мечтой. Сезон после Олимпийских игр в Пхенчхане, мне было 18 лет, и я купил себе BMW. Пусть и подержанную, но очень гордился, что сам, никто мне не помогал. Сейчас живу в двух минутах езды от катка и одновременно в пяти минутах ходьбы, но езжу постоянно на машине.

– Менять машины не любите?

– У меня есть друг, который умеет грамотно продавать и покупать автомобили, даже не обладая значительными финансами. Разобрался в этом процессе. А мне некогда этим заниматься, да и нужды такой у меня нет. Мне главное, чтобы седло под одним местом было. И чтобы я мог спокойно доехать до работы или к кому-нибудь в гости. Вот и все, – сказал Алиев.