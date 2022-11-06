прокомментировал выступление на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани (2-е место).

«Оцениваю на троечку выступление, даже с минусом. Не сделал три элемента из семи — это много.

Второе место — успех или неудача? Неудача. Буду работать дальше.

Не смотрел выступление Димы. Услышал, сколько баллов. Но все равно, если честно. Стоял спиной ко льду. Старался думать о прокате в первую очередь. Не до конца подготовился.

Была небольшая травма колена. В произвольной уже тяжеловато. Думаю, фанаты видели, выкладывал в соцсетях колено в тейпе. После Панина неделю дома сидел, потом неделю просто спокойно катался. То есть на две недели выпал из подготовки. Это могло повлиять, хотя это все отговорки.

Сальхов не получился, так как это первый элемент, начало программы. Он самый напряженный. Дальше больше стало получаться, спокойней стало. Собрался, но в конце подвела физика немного.

Почему дарят именно лису? Меня сравнили с Маленьким принцем, а там был Лис. Так что теперь это мой талисман. Думаю, чем‑то похож на Маленького принца. Каждый сам решит, чем именно», — сказал Мозалев.