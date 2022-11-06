Валерий Колесов о призовых: «Когда катаешь, о деньгах не думаешь. Хочется больше спортивный стимул»

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Валерий Колесов, выступающий в паре с Ясминой Кадыровой, высказался о призовых на Гран-при России по фигурному катанию. 

Кадырова и Колесов стали вторыми на этапе в Казани. 

— На этапе выступало всего три пары. Было легче в связи с этим?

— Немножко легче, но все равно мы понимали, что отрыв от первого места не очень большой. От третьего тоже. Хотелось показать свой уровень. Это некий опыт абстрагироваться от других результатов.

— Получается, были гарантированные 200 тысяч рублей.

— Когда катаешь, о деньгах не думаешь. Хочется больше спортивный стимул, – сказал Колесов. 

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