Олимпийская чемпионка Алина Загитова спросила у , не задевают ли его вопросы, касающиеся .

– После того вопроса, который я задала тебе – про то, смотрит ли Саша твое выступление – на меня полилась просто куча комментариев негативных. Это вам как-то мешает или ничего страшного, что мы вас так спрашиваем?

– Меня лично это не смущает. У меня все нормально. Так что не надо поливать, – сказал Кондратюк.

Тот же вопрос Загитова задала Трусовой.

– Вчера я спросила у Марка, теперь спрошу у тебя. После того, как я задала вопрос про вашу личную жизнь, если так можно сказать, на меня полилась тонна хейта. Расскажи, вас как-то это задевает, мешает вообще?

– Мне – нет, – сказала Трусова со смехом.

«Все, друзья, успокойтесь, пожалуйста», – добавила Загитова, обращаясь к зрителям.