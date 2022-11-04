Кондратюк о вопросах про Трусову, которые ему задают: «Меня лично это не смущает. У меня все нормально»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова спросила у Марка Кондратюка, не задевают ли его вопросы, касающиеся Александры Трусовой.
– После того вопроса, который я задала тебе – про то, смотрит ли Саша твое выступление – на меня полилась просто куча комментариев негативных. Это вам как-то мешает или ничего страшного, что мы вас так спрашиваем?
– Меня лично это не смущает. У меня все нормально. Так что не надо поливать, – сказал Кондратюк.
Тот же вопрос Загитова задала Трусовой.
– Вчера я спросила у Марка, теперь спрошу у тебя. После того, как я задала вопрос про вашу личную жизнь, если так можно сказать, на меня полилась тонна хейта. Расскажи, вас как-то это задевает, мешает вообще?
– Мне – нет, – сказала Трусова со смехом.
«Все, друзья, успокойтесь, пожалуйста», – добавила Загитова, обращаясь к зрителям.
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