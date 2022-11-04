Дарья Садкова: «Плохо оцениваю свой прокат. Произвольная программа – нечто, хочется стереть ее из памяти»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Казани.

Садкова заняла итоговое третье место, но в произвольной стала только восьмой.

«Плохо оцениваю свой прокат. Он прямо плохой. Была допущена ошибка в самом начале программы, далее был не очень хороший лутц во второй ее половине.

«Размазня» на вращении — это, конечно, очень плохо. На тренировках я почти всегда все катала чисто. Нужно работать дальше. Сама не понимаю, что получилось на вращении. Наверное, как‑то распереживалась под конец программы.

Да, весь прошлый сезон я пропустила. Сейчас, можно сказать, это первый старт. В том сезоне я еще в конце выступила на двух стартах. Тоже не самым удачным образом. Но это было вообще самое начало после травмы.

Надо очень активно приводить себя в порядок, чтобы на следующих стартах уже все было хорошо. А то эта произвольная программа – нечто. Да, хочется стереть из памяти», – сказала Садкова.