Софья Титова: «Сегодня не получились ультра-си. Конечно, я недовольна. Победа – это второстепенно, главное – сделать свой максимум»

Фигуристка Софья Титова прокомментировала свое выступление в произвольной программе среди юниорок на этапе серии Гран‑при в Казани.

Титова одержала победу. В произвольной она упала с четверного сальхова и тройного акселя.

«Сегодня не получились ультра‑си. Считаю, что переволновалась, но я соберусь и в дальнейшем сделаю их. На разминке дважды чисто сделала четверной сальхов, но в прокате не справилась с эмоциями.

Последней катать тяжеловато. Все‑таки на ультра‑си нужно собираться с головой. Евгений Викторович (Плющенко) рассказал о моих ошибках. Все остальное – секрет.

Сегодня тройной аксель не получился. Но я уже говорила, что причина в волнении. Из‑за падений пришлось перекроить программу. Но я катала этот контент на тренировках чисто.

Конечно, я недовольна. Победа – это второстепенно. Сегодня я не очень довольна своим прокатом. Для меня главное – сделать свой максимум», – сказала Титова.

Гран-при России. «Идель». КМС. Титова победила, Куликова – 2-я, Садкова – 3-я, Лабутина – 4-я