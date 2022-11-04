Софья Титова: «Сегодня не получились ультра-си. Конечно, я недовольна. Победа – это второстепенно, главное – сделать свой максимум»
Фигуристка Софья Титова прокомментировала свое выступление в произвольной программе среди юниорок на этапе серии Гран‑при в Казани.
Титова одержала победу. В произвольной она упала с четверного сальхова и тройного акселя.
«Сегодня не получились ультра‑си. Считаю, что переволновалась, но я соберусь и в дальнейшем сделаю их. На разминке дважды чисто сделала четверной сальхов, но в прокате не справилась с эмоциями.
Последней катать тяжеловато. Все‑таки на ультра‑си нужно собираться с головой. Евгений Викторович (Плющенко) рассказал о моих ошибках. Все остальное – секрет.
Сегодня тройной аксель не получился. Но я уже говорила, что причина в волнении. Из‑за падений пришлось перекроить программу. Но я катала этот контент на тренировках чисто.
Конечно, я недовольна. Победа – это второстепенно. Сегодня я не очень довольна своим прокатом. Для меня главное – сделать свой максимум», – сказала Титова.
Гран-при России. «Идель». КМС. Титова победила, Куликова – 2-я, Садкова – 3-я, Лабутина – 4-я
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