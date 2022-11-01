Илья Авербух: «Трусова взрослеет, меняется. Переход к Соколовской? Как можно об этом говорить, она катается у нее всего три недели»

Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о третьем месте Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи.

«Естественно, что прошлый сезон был очень сложный для всех. Саша показала максимум своих возможностей. Пока она восстанавливается, и с начала сезона было видно, что пока Саша не набирает форму, но сейчас будет набирать потихонечку.

Она взрослеет, меняется. По поводу изменений Трусовой после перехода к тренеру Светлане Соколовской... Как можно об этом говорить, она катается (у Соколовской) всего три недели», – сказал Авербух.

Также Авербух поделился мнением об организации серии Гран-при России.

«Я думаю, что этапы Гран-при в том числе и для того, чтобы выявлять лучших, которые соберутся в Финале.

Надо не забывать про популяризацию фигурного катания, про разность городов, в которых проходят туры, поэтому я думаю, что все это учитывается. Сделано все правильно», – отметил Авербух.

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