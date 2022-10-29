Константинова о Гран-при России: «После просмотра этапа в Москве у меня возникла мысль, что фигурное катание немного «на каникулах»

Фигуристка Станислава Константинова оценила итоги первого этапа Гран-при России, который проходил в Москве с 18 по 23 октября.

«Начинается второй этап Гран-при России, подумала писать свою аналитику. Попробую по мастерам – если мне понравится, может быть, включу юниоров или даже заграничные старты.

Не знаю, насколько это будет этично. Потому что после просмотра этапа в Москве с трибуны у меня возникла мысль, что фигурное катание немного «на каникулах».

Но опять же, я искренне выражаю уважение всем спортсменам, кто в такое непростое для нашего спорта время сохраняет мотивацию тренироваться и показывать свой уровень», – написала Константинова.