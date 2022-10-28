Юлия Артемьева: «У нас будет четыре этапа Гран-при – два юниорских и два взрослых. Парникам дали такую возможность»

Фигуристы Юлия Артемьева и рассказали о планах на сезон.

– Что можете сказать о своей паре? Вы достаточно быстро скатались.

Артемьева: Мне кажется, нам помогает то, что мы оба знаем, чего хотим и нацелены на это. Леша очень надежный партнер, ответственный и технически хорошо подготовленный. Мы быстро начали делать сложные парные элементы. По взаимоотношениям, конечно, предстоит поработать, приноровиться друг к другу, но уже хорошо.

Брюханов: Я как-то сразу влился в новую команду. В принципе, все как везде: тренировки на льду, зал, тренировки... Юля не расстраивает меня. Трудится. Все замечательно.

Артемьева: Главное, что мы оба, скажем так, подчеркиваем друг друга, что очень важно в парах.

– Вы выступили по юниорам, но будете совмещать и старты по взрослым?

Брюханов: Все правильно. На следующем Гран-при в Казани будем стартовать по мастерам.

Артемьева: У нас будет четыре этапа – два юниорских и два взрослых Гран-при. Парникам дали такую возможность. Это очень хорошо. Это практикуется во всех группах.

Брюханов: Первый совместный сезон надо действовать активно, набираться опыта.

Артемьева: Если возраст позволяет, то надо соревноваться как можно больше.