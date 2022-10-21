Лайшев о словах Терюшкова: «Шоу вызывают огромный интерес, людям нравится. Ни на хоккей, ни на футбол не ходят так, как на фигурное катание»
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова депутата Госдумы Романа Терюшкова о ледовых шоу.
Терюшков назвал шоу «профанацией фигурного катания».
«Любители фигурного катания и зрители говорят сами за себя. Такие шоу вызывают огромный интерес.
Эти шоу – определенным образом и наша культура. И мы имеем право задавать тон во всем мире тем, что мы придумываем.
Главный ориентир – это люди, и людям это нравится. Сегодня ни на хоккей, ни на футбол не ходят так, как на фигурное катание», – сказал Лайшев.
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