Лайшев о словах Терюшкова: «Шоу вызывают огромный интерес, людям нравится. Ни на хоккей, ни на футбол не ходят так, как на фигурное катание»

Президент Центра спорта и образования прокомментировал слова депутата Госдумы Романа Терюшкова о ледовых шоу.

Терюшков назвал шоу «профанацией фигурного катания».

«Любители фигурного катания и зрители говорят сами за себя. Такие шоу вызывают огромный интерес.

Эти шоу – определенным образом и наша культура. И мы имеем право задавать тон во всем мире тем, что мы придумываем.

Главный ориентир – это люди, и людям это нравится. Сегодня ни на хоккей, ни на футбол не ходят так, как на фигурное катание», – сказал Лайшев.