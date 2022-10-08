Малинин чисто прыгнул 4 четверных прыжка на Japan Open и сделал четверной аксель с ошибкой

Американский фигурист Илья Малинин чисто прыгнул четыре четверных прыжка на и сделал четверной аксель с ошибкой.

Малинин допустил степ-аут на четверном акселе, но затем чисто исполнил четверные тулуп, лутц и сальхов, а также четверной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц – тройной аксель.

Изначально фигурист планировал прыгнуть семь четверных прыжков в программе, сделав сразу все виды четверных. Но в итоге не стал заходить на четверные флип и риттбергер.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов