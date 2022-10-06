Губерниев о речи Загитовой: «Ей надо позвонить мне и сказать: «Дим, помоги». И она за три занятия защебечет, как канарейка»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предложил помощь в обучении технике речи олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
«Я считаю, что Алина совершенно напрасно затеяла разговор по поводу того, что она из Удмуртии. Речь идет не об этом. Хочу сказать о том, что я не знаю, кто занимается с Загитовой, но совершенно очевидно, что ей сложно.
Она девушка, без сомнения, талантливая, симпатичная, великая фигуристка и прочее. Но телевидение – работа совсем другого свойства. Ей надо много читать. Пока не заметно, что она увлекается литературой, если честно. Ей надо расширять кругозор, ей надо учиться образно мыслить.
В конечном счете, ей надо позвонить мне и сказать: «Дим, помоги». И она за три занятия защебечет, как канарейка с точки зрения речи. Она делает явно не те упражнения, которые ей могут помочь. Алина, я готов вам помочь! В противном случае вы так и будете на протяжении многих лет подвергаться критике. Зачем вам это нужно?
Я 25 лет назад начал учиться технике речи сам у Светланы Макаровой. Я все это время не просто учусь, а еще и преподаю. Мне уже не нужно никому ничего доказывать.
Мне обидно, что Алину клюют, обращают внимание на то и на се, но просто она, может быть, не тех людей слушает или пытается каким-то своим путем идти. Ей сложно. Но я думаю, что она в любом случае справится. Со мной – быстро, без меня – никогда», – сказал Губерниев.
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