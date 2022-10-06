Губерниев о речи Загитовой: «Ей надо позвонить мне и сказать: «Дим, помоги». И она за три занятия защебечет, как канарейка»

Комментатор «Матч ТВ» предложил помощь в обучении технике речи олимпийской чемпионке по фигурному катанию .

«Я считаю, что Алина совершенно напрасно затеяла разговор по поводу того, что она из Удмуртии. Речь идет не об этом. Хочу сказать о том, что я не знаю, кто занимается с Загитовой, но совершенно очевидно, что ей сложно.

Она девушка, без сомнения, талантливая, симпатичная, великая фигуристка и прочее. Но телевидение – работа совсем другого свойства. Ей надо много читать. Пока не заметно, что она увлекается литературой, если честно. Ей надо расширять кругозор, ей надо учиться образно мыслить.

В конечном счете, ей надо позвонить мне и сказать: «Дим, помоги». И она за три занятия защебечет, как канарейка с точки зрения речи. Она делает явно не те упражнения, которые ей могут помочь. Алина, я готов вам помочь! В противном случае вы так и будете на протяжении многих лет подвергаться критике. Зачем вам это нужно?

Я 25 лет назад начал учиться технике речи сам у Светланы Макаровой. Я все это время не просто учусь, а еще и преподаю. Мне уже не нужно никому ничего доказывать.

Мне обидно, что Алину клюют, обращают внимание на то и на се, но просто она, может быть, не тех людей слушает или пытается каким-то своим путем идти. Ей сложно. Но я думаю, что она в любом случае справится. Со мной – быстро, без меня – никогда», – сказал Губерниев.

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