Мария Бутырская: «Журналисты очень много фраз вырезают из диалога, а потом я чувствую себя идиоткой. Читаю статью и не узнаю свои слова»

Чемпионка мира 1999 года высказалась о кодексе этики Федерации фигурного катания России ( ), где содержатся правила поведения для спортсменов и тренеров.

В частности, фигуристам рекомендуется воздерживаться от негативных оценок и не отвечать на гипотетические вопросы.

«Лично я, когда даю комментарии, пытаюсь всегда донести какую-то свою мысль и в процессе диалога с журналистом все четко объясняю. Но потом я читаю статью и не узнаю свои слова. Очень много фраз вырезают из диалога, а потом я чувствую себя идиоткой. Мне становится обидно, потому что после каких-то публикаций мне начинают что-то предъявлять. Я достаточно умный человек и во время разговора продумываю свои слова, а не говорю что попало.

Спортсменов после соревнований переполняют эмоции и они иногда из-за этого даже не могут нормально построить предложения. Если говорить про гипотетические вопросы журналистов, то я согласна с тем, что на них лучше не отвечать. Зачем что-то предполагать и прогнозировать, что будет? Время все расставит на свои места и потом мы обсудим все.

Конечно, каждый может высказать свое мнение и сделать предположение, если хочет, иногда это интересно. Надо обратиться в СМИ и сказать, что не надо вырезать слова спикеров из контекста или давать в комментарии неправильную смысловую нагрузку», – сказала Бутырская

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики