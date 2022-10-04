Ирина Роднина: «Я восприняла заявление Баха в штыки. Компромисс, который он предложил, – предательство своей страны»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российских спортсменах.

Ранее Бах высказал идею о том, что спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Я тоже, как и многие, восприняла заявление Баха в штыки. Единственное право отбора на международные соревнования, тем более Олимпийские игры, – те места и результаты, которые показывают спортсмены.

А тот компромисс, который предложил Бах, – предательство своей страны. Если у них это в порядке вещей и как-то поощряется олимпийским комитетом, то это не к нашей стране, конечно. Там же даже есть статья, что если вы на кого-то доносите – это поощряется и даже спонсируется.

Будут ли у нас такие спортсмены? Я не могу отвечать за каждого, каждый сам хозяин своего счастья и несчастья. Есть сильные люди, а есть слабые, те и другие всегда были, есть и будут. Если такой человек чего-то добьется в спорте, он не будет героем», – сказала Роднина.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против